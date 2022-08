Inbetriebnahme „Park & Drive“-Anlage S 33 St. Pölten Ost

LR Schleritzko: Insgesamt 37 neue Stellplätze in der ersten Ausbauphase

St. Pölten (OTS) - Gestern hat Landesrat Ludwig Schleritzko gemeinsam mit Regionalleiter Georg Singer (ASFINAG Bau Management GmbH), NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker und Bürgermeister Matthias Stadler die offizielle Inbetriebnahme der „Park & Drive“-Anlage an der S 33 St. Pölten Ost vorgenommen und betont: „Aufgrund der guten Zusammenarbeit von Asfinag, Land und Stadt St. Pölten können wir mit der Errichtung von ‚Park & Drive‘-Anlagen, wie hier im Nahbereich der Kremser Schnellstraße S 33, dem großen Ziel, Autofahrten zu reduzieren, wieder einen Schritt näherkommen“.

ASFINAG Regionalleiter Georg Singer führt aus: „Als moderner Autobahnbetreiber unterstützen wir natürlich aktiv den individuellen Mobilitätsmix. ‚Park & Drive‘-Anlagen sind im multi-modalen Verkehrsnetz ein wichtiger Baustein, daher ist es für uns wichtig, den weiteren Ausbau derartiger Pendlerparkplätze gemeinsam mit dem Land Niederösterreich voranzutreiben.“ Bürgermeister Matthias Stadler hält fest: „In St. Pölten bauen wir seit Jahren kontinuierlich das öffentliche Verkehrsangebot aus, unser LUP fährt inzwischen an sieben Tagen pro Woche und bis spät in die Nacht. Mit dieser ‚Park & Drive‘-Anlage schaffen wir eine gute Ergänzung für jene, die auf das Auto angewiesen sind und so in Gemeinschaften auch Fahrten außerhalb der Landeshauptstadt tätigen können.“

„Park & Drive“-Anlagen erleichtern die Bildung von Fahrgemeinschaften. Sie verschaffen den Pendlerinnen und Pendlern einen finanziellen Vorteil und auch die Umwelt wird durch die Einsparung von Pkw-Fahrten entlastet. Pendlerparkplätze - mit direktem Anschluss an Autobahnen oder Schnellstraßen – gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Bereits Ende 2007 wurde zwischen ASFINAG und Land Niederösterreich ein Rahmenübereinkommen für die Errichtung von „Park & Drive“-Anlagen abgeschlossen. Aus dieser Kooperation heraus entstanden in den vergangenen Jahren bereits insgesamt knapp 2.000 Stellplätze. Gemeinsam will man auch den weiteren Ausbau künftig vorantreiben.

Die neue „Park & Drive“-Anlage an der Anschlussstelle S 33 St. Pölten Ost bietet in der ersten Ausbauphase 37 Pkw-Stellplätze. Um ein geordnetes Abstellen der Fahrzeuge zu ermöglichen wurde eine Bodenmarkierung aufgebracht. In den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für mehr Sicherheit. Die Ausgestaltung der „Park & Drive“-Anlage wurde von der Straßenmeisterei Pottenbrunn ausgeführt und die Erhaltung hat die Stadt St. Pölten übernommen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

