ÖAMTC: Schubumkehr im Reiseverkehr

Rückreise jetzt stärker, Ironman Zell am See – Kaprun, Ötztal Radmarathon

Wien (OTS) - „Die Rückreise in Richtung Norden wird am Wochenende auf den Transitrouten die Überhand gewinnen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Zwar verlegen viele Reisende auch die Rückfahrt aus dem Urlaub schon auf andere Wochentage, Hauptreisetage sind dennoch die Samstage. Hauptbelastet wird nach der Einschätzung des ÖAMTC auch an diesem Wochenende wieder die Achse Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München sein. Weiter im Osten ist auf der Pyhrn Autobahn (A9) der Gegenverkehrsbereich bei Deutschfeistritz an den Reisewochenenden ein permanenter Staupunkt.

Haupt-Staustrecken:

Speziell auf diesen Abschnitten ist mit Verzögerungen und Staus zu rechnen:

• West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

• Ost Autobahn (A4), Grenzübergang Nickelsdorf

• Innkreis Autobahn (A8) im Bereich Ort im Innkreis und vor der Grenze bei Suben

• Pyhrn Autobahn (A9), in Oberösterreich im Raum St. Pankraz und in der Steiermark speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach -Deutschfeistritz sowie im Raum Spielfeld

• Tauern Autobahn (A10), nahezu im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor dem Katschberg Tunnel und dem Oswaldiberg Tunnel bei Villach.

• Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel

• Inntal Autobahn (A12), Großraum Innsbruck und Kufstein

• Brenner Autobahn (A13), zwischen Innsbruck und Schönberg sowie vor dem Brennerpass

• Fernpassstrecke (B179/B189), zwischen dem Inntal und Füssen

Routenplaner-Infos angrenzender Regionen

Länger gedulden müssen werden sich Autoreisende laut ÖAMTC auch dieses Wochenende wieder an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien in beiden Richtungen, so auch am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Zagreb Richtung Marburg oder auch den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien. Aktuelle Verkehrsinfos und Verkehrskameras - auch von den Grenzübergängen Slowenien / Kroatien gibt es im ÖAMTC-Routenplaner unter: https://www.oeamtc.at/routenplaner/.

Ironman Zell am See-Kaprun

Am Sonntag, 28.08., sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun in der Region einige wichtige Straßen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radroute, Zell am See - B311 – Lend - L216 – Dienten – B164 – Maria Alm – Gemeindestrassen – Maishofen – B311 – Zellermoos – B168 – Kaprun. Von Osten her kann man kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperren rechnen.

Ötztaler Radmarathon

Im Rahmen des Ötztaler Radmarathons werden am Sonntag wichtige Verbindungen in Tirol gesperrt, darunter die Brenner Straße (B182) und die Ötztal Straße (B186). Die ersten Sperren erfolgen schon in den frühen Morgenstunden ab 6:00 Uhr. Auch Autobahnabfahrten von der Brenner Autobahn (A13) sind betroffen.

