govcamp vienna 2022: Digitale Nachhaltigkeit weiter und breiter denken

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Digitale Nachhaltigkeit weiter und breiter denken" veranstalten die Stadt Wien, das Bundesrechenzentrum, die Universität für Weiterbildung Krems und der Chaos Computer Club Wien (C3W) am 2. September von 09:00 bis 15:00 Uhr gemeinsam das 13. govcamp vienna. Interessierte aus der Zivilgesellschaft sowie Vertreter:innen aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind aufgerufen, am offenen Barcamp-Diskussionsformat vor Ort in der Wien-Akademie teilzunehmen.

Nachhaltigkeit in der digitalen Welt

Nachhaltigkeit hat viele Facetten, jede:r Betrachter:in interpretiert das Thema anders. Denken wir an grüne Technologien und schonenden Einsatz von Ressourcen? Denken wir an die nächsten Generationen und welche Lebensumstände wir ihnen hinterlassen möchten? Denken wir an die Entwicklung zukunftsfähiger Anwendungen und Services oder an Wissen, das wir speichern und erhalten wollen? Oder denken wir an etwas ganz anderes?

Gemeinsam wollen wir das Thema beim govcamp vienna 2022 in unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und Überlegungen anstellen, welchen Beitrag die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann und wie wir Nachhaltigkeit gemeinsam weiter und breiter denken können.

Wie funktioniert ein „Barcamp“?

Im Unterschied zu einer Konferenz gibt es kein im Vorhinein feststehendes Programm. Die Agenda entsteht am Veranstaltungstag durch die Themen, welche die Teilnehmenden selbst einbringen (vorab online oder vor Ort). Wie die Sessions gestaltet werden, obliegt den Themeneinbringenden. Es muss einzig ausreichend Zeit für Diskurs in der Session geben, beispielsweise über ein Brainstorming, Feedback-Runden oder eine Diskussion.

govcamp vienna 2022

Motto: "Digitale Nachhaltigkeit weiter und breiter denken". Die Teilnahme am Barcamp ist kostenlos.

Datum: 02.09.2022, 09:00 - 15:00 Uhr

Ort: Wien-Akademie

Rotensterngasse 9-11, 1020 Wien, Österreich

Url: https://barcamps.eu/govcamp-vienna-2022/

govcamp vienna 2022 Die Anmeldung zur Veranstaltung sowie die Einreichung von Sessions ist online möglich. Jetzt anmelden!

