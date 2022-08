Unterstützungserklärung - Bundespräsident - Egger Helga

Ich, Helga Egger, möchte Bundespräsidentin werden, weil ich alles versuchen würde, um Österreich wieder sicher und lebenswert zu machen. So viele Menschen haben ihr Vertrauen in die Politik komplett verloren, auch ich. Politik muss endlich wieder für die Menschen gemacht werden. Deshalb habe ich dann, als einfacher Mensch aus dem Volk, der wirklich sein ganzes Leben immer nur gearbeitet hat, sich alles selber erarbeiten musste, entschlossen und überwunden, antreten zu wollen, was kein leichter Schritt für mich war. Leider erhalte ich auf fb auch einige sehr negative Eintragungen unterster Schublade, was mich am Anfang schon sehr verletzt hat, aber was gibt diesen Menschen das Recht dazu, was haben diese Menschen in ihrem Leben wirklich geleistet? Es wurde sehr sehr schwer gemacht, die 6.000 Unterstützungserklärungen in dieser kurzen Zeit erhalten zu können. Da ich parteilos, somit komplett unabhängig bin und keine großen Geldgeber hinter mir stehen habe, musste ich mir nun auch etwas Besonders einfallen lassen, sodass ich Menschen doch noch dazu bewegen kann, zu den Gemeinden hinzugehen. Viele Menschen sind leider einfach so träge, so gleichgültig geworden. Wenn ich 6.100 Unterschriften erhalten habe, dann verlose ich eine neue Vespa, entweder 125 oder 300 ccm, Farbe wählbar. Alle Infos finden Sie unter: www.helgaegger.at

Rückfragen & Kontakt:

Helga Egger, Gewerbepark 19, 6068 Mils

Tel. 0676 6133756, mailto: info @ helgaegger.at