StepStone Group: Nikolai Dürhammer übernimmt Leitung der YOURCAREERGROUP Schweiz

Geschäftsführer von StepStone Österreich übernimmt zusätzliche Verantwortung

Wien (OTS) - Zum 1. Juli hat Nikolai Dürhammer die Leitung der Geschäftsführung der Schweizer YOURCAREERGROUP übernommen. Der 46-Jährige übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer von StepStone Österreich. MMag. Dürhammer ist seit Anfang 2018 für StepStone tätig, zunächst als Head of Sales & Prokurist, seit Jänner 2020 als Geschäftsführer. Vor seiner Zeit bei StepStone hatte der studierte Betriebswirt und Jurist verschiedene Management- und Führungsfunktionen in der Medien- und Finanz-Branche inne, zuletzt bei Dun & Bradstreet.

„Wir bei StepStone wollen die Arbeiterlosigkeit bekämpfen und Unternehmen viel schneller mit den richtigen Kandidat*innen verbinden, indem wir den Recruitingprozess automatisieren. Ich freue mich auf die Chance, gemeinsam mit unserem Team in Zürich, den Marktausbau in der Schweiz voranzutreiben und neue Standards im digitalen Recruiting zu setzen“ , sagt Nikolai Dürhammer.

StepStone Österreich betreibt die digitalen Recruiting-Plattformen stepstone.at, unijobs.at und hotelcareer.at und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter*innen. In der Schweiz beschäftigt die StepStone Group rund zehn Mitarbeiter*innen und betreibt als YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH die Seite hotelcareer.ch.



Über StepStone

StepStone ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. StepStone verbindet jährlich mehr als 100 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert StepStone mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete StepStone einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. StepStone ist in mehr als 20 Ländern aktiv – darunter mit StepStone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 3.700 Mitarbeiter*innen. In Österreich betreibt StepStone die digitalen Recruiting-Plattformen stepstone.at, unijobs.at und hotelcareer.at und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter*innen.

