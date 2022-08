Oö. Volksblatt: "Falsche Hoffnung" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 24. August 2022

Linz (OTS) - Innenminister Karner verschärft jetzt merklich den Ton gegen die illegale Migration. Mit einer Online-Kampagne will er aufklären und zugleich den Schlepperbanden, die Europa als aufnahmewilliges Eldorado bezeichnen, die Luft aus den Segeln nehmen. „There is no way“ vermitteln die Sujets an Einwanderungswillige aus acht Ländern, die eigentlich null Chance auf Asyl in Österreich haben und dennoch den falschen Hoffnungen durch die Schlepper erliegen.

Illegal bleibt illegal und das gehört auch kommuniziert. Und wenn es gelingt, dass die Zahl derer, die sich auf den hoffnungslosen und oftmals todbringenden Weg nach Europa machen, zumindest geringfügig sinkt, hat sich diese Investition bereits gelohnt. Und jeder einzelne Euro, den die Schlepper dadurch weniger an ihren ahnungslosen Opfern verdienen, ist eine Schwächung dieser skrupellosen Organisationen sowie ein wichtiger Beitrag zur rechtsstaatlichen Ordnung.

