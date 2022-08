PRA Group gewinnt den Bronze Stevie® Award bei den 2022 International Business Awards®

Norfolk, Virginia (ots/PRNewswire) - Das Managementteam des globalen Unternehmens erhält eine Auszeichnung für den besten Arbeitsplatz

PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Beitreibung notleidender Kredite, wurde heute als Gewinner eines Bronze Stevie® Award für das Management Team of the Year bei den 19. jährlichen International Business Awards® 2022 ausgezeichnet.

Die Gewinner der Stevie Awards wurden anhand der Durchschnittsbewertung von mehr als 300 Führungskräften weltweit ermittelt, die im Juni und Juli an der Bewertung teilnahmen.

Die Jury berücksichtigte über 3.700 Nominierungen aus praktisch jeder Branche in einer Vielzahl von Preiskategorien. Sie würdigten das Managementteam der PRA Group für seine Verdienste um die Förderung der „Beschäftigten, des Gewinns und des Zwecks (Kultur)" des Unternehmens seit 2020.

Ein Preisrichter bemerkte: „Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass die PRA Group in der Lage war, die besten Zahlen für Inkasso, Umsatzerlöse, Cash-Effizienz und Nettogewinn in ihrer 26-jährigen Geschichte zu erzielen, insbesondere in einem sehr schwierigen Jahr, in dem die Welt mit der COVID-19-Pandemie zu kämpfen hatte. Dafür applaudiere ich dem Management."

Die Preisrichter lobten auch das Engagement der PRA Group für das Gemeinwesen auf der ganzen Welt und den Einsatz für Vielfalt und Integration.

„Es ist eine Ehre, mit einem so kompetenten Team von Führungskräften zusammenzuarbeiten. Ihre Erfahrung, ihre langjährige Betriebszugehörigkeit, ihr Urteilsvermögen und ihre Umsicht bieten das Fachwissen und die Entscheidungskompetenz, die notwendig sind, um unser Unternehmen mit Integrität und Verantwortung erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Kevin Stevenson, Präsident und CEO.

Die International Business Awards sind das weltweit führende Programm für Unternehmensauszeichnungen. Alle Einzelpersonen und Organisationen überall auf der Welt – öffentlich und privat, gewinnorientiert und gemeinnützig, groß und klein – sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2022 haben Organisationen aus 67 Ländern und Territorien Beiträge eingereicht.

Die Gewinner werden am Samstag, den 15. Oktober bei einem Gala-Bankett im InterContinental London Park Lane Hotel in London, England, gefeiert – die erste Live-Verleihung der IBA Awards seit 2019.

„Die diesjährigen Preisträger sind so innovativ, abenteuerlustig, hartnäckig und erfolgreich wie nie zuvor", sagte die Präsidentin der Stevie Awards, Maggie Miller. „Wir freuen uns darauf, ihre Erfolge mit ihnen während unseres Awards-Banketts in London im Oktober zu feiern."

Details zu den International Business Awards und die Liste der Stevie Award Gewinner finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Informationen zur PRA Group

Als ein weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Beitreibung notleidender Kredite, führt die PRA Group Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten die Unternehmen der PRA Group mit den Kunden zusammen, um ihnen bei der Lösung ihrer Schulden zu helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pragroup.com.

Informationen zu den Stevie Awards Die Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice. Für die Stevie Awards werden jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Ländern eingereicht. Mit den Stevies werden Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter www.StevieAwards.com.

