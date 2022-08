Der Weinherbst Niederösterreich ist eröffnet

LR Danninger: „Unsere Weine sind ein wesentliches Aushängeschild für den Tourismus in Niederösterreich“

St.Pölten (OTS) - Bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Sport eröffneten gestern feierlich den Weinherbst Niederösterreich in der „Alten Scheune“ am Schlossareal Grafenegg. Mit dabei waren unter anderem Tourismuslandesrat Jochen Danninger, Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Paralympic-Schwimmer Andreas Onea und der Vizepräsident des niederösterreichischen Weinbauverbandes Leopold Müller. Die Intendanten der wellenklaenge Lunz am See Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer von Ramsch & Rosen sorgten mit einer konzertanten Einlage für Unterhaltung. Präsentiert wurde auch ein neuer Weinherbst-Beileger mit spannenden Winzer-Porträts und vielen Tipps für einen Ausflug oder Urlaub im Weinherbst Niederösterreich. Die neuen kulinarischen Reisen und vielen Veranstaltungen machen Lust auf einen längeren Aufenthalt im Weinland Niederösterreich.

Der Weinherbst Niederösterreich lässt sich aus vielen verschiedenen Perspektiven erleben. Beim Bestaunen von Sehenswürdigkeiten, Picknicken im Weingarten, Besuch von Konzerten oder beim Plaudern mit den Winzerinnen und Winzern über ihre Aufgaben in den Weingärten. „Weingenuss, Kulinarik und Reiseerlebnis – die niederösterreichische Genusskultur verbindet traditionellen Weinbau mit modernem Zeitgeist und bietet Weinliebhabern aus aller Welt jedes Jahr aufs Neue ein unvergessliches Erlebnis. Der Auftakt des Weinherbsts, der ‚fünften Jahreszeit‘, ist traditioneller Weise ein Höhepunkt im Niederösterreichischen Tourismusjahr, schützt heimisch-kulinarische Traditionen und bringt Wertschöpfung in die Region. Als Niederösterreicherin freue ich mich besonders, den diesjährigen Weinherbst gemeinsam mit den vielen engagierten Winzern und Regionsvertreterinnen und Regionsvertretern, einzuläuten“, so Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zur Eröffnung des Weinherbst Niederösterreichs.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger erklärt: „Unsere Weine sind ein wesentliches Aushängeschild für den Tourismus in Niederösterreich. Zusammen mit den herrlichen Speisen waren die edlen Tropfen für beinahe jeden fünften Urlauber im Sommer 2021 der Hauptgrund für seinen Besuch in Niederösterreich. Der Wein ist damit ein äußerst beliebtes und auch krisensicheres Reisemotiv für unser Bundesland. Mit dem Weinherbst bieten wir dem Wein in Niederösterreich heuer wieder eine besonders große Bühne. Wir erzählen Geschichten rund um den Wein – von der Traube bis zum fertigen Produkt – und vermitteln unseren Gästen ein Lebensgefühl.“

Kulinarisch verwöhnten Toni Mörwald, Klaus und Alice Gutmann vom Gasthaus Gutmann sowie Johannes Graf und Raphael Hutterer von Truck4you die rund 100 Gäste des gestrigen Events mit Top-Gerichten auf höchstem Niveau. Die Weine dazu stammten von den bekannten Weinweg Winzerinnen und Winzern Bründlmayer, Rabl und Steininger aus Langenlois. Neben den kulinarischen und vinophilen Genüssen durfte aber auch der Kulturgenuss nicht fehlen. Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer von Ramsch & Rosen erfreuten die Besucherinnen und Besucher mit einer konzertanten Einlage. Später ließ DJ Shantisan den Abend bei soulig-funkigen Tönen ausklingen.

Niederösterreich weist eine landschaftliche und kulinarische Vielfalt auf, die sich nicht einfach in eine einzige Kategorie einteilen lässt. Die Kulinarik in Niederösterreich ist vielfältig und historisch gewachsen. Diese Diversität ist gemeinsam mit den drei Säulen Wirtshauskultur, Weinkultur und regionale Produktkultur der USP der weiten Land-Küche. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, führt weiter aus: „Niederösterreichs Kulinarik ist ein Buch mit einer Vielzahl an Geschichten. Mit den Spitzenleistungen, die unsere Gastgeberinnen und Gastgeber erbringen, positionieren wir Niederösterreich klar als das Kulinarik-Land. Um die kulinarischen Highlights noch besser für unsere Gäste erlebbar zu machen und vor allem auch um sie für einen längeren Aufenthalt in Niederösterreich zu begeistern, werden wir bis zum Sommer nächsten Jahres insgesamt vier kulinarische Reisen entwickeln. Eine davon ist seit heute bereits online.“

Kuratiert werden die vier kulinarischen Reisen von Daniela Wiebogen, die für Konzeption und Textierung verantwortlich ist und Fotografin und Social Media Expertin Mara Hohla. Alle Infos zu den kulinarischen Reisen finden Interessierte unter www.niederoesterreich.at/kulinarik-reisen.

