FPÖ – Nepp: Abschaffung der Valorisierung wird Nagelprobe für Wiener Vizebürgermeister

Pinke Handschrift in Wiener Stadtpolitik ist nicht einmal blass-rosa

Wien (OTS) - In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Presse“ hat der pinke Vizebürgermeister Wiederkehr folgerichtig erläutert, dass die Aufhebung des Valorisierungsgesetzes nur mit Mehrheit zustande gebracht werden kann. „Ich lade den Herrn Vizebürgermeister ein, beim nächsten Landtag unserem Antrag auf Aufhebung zuzustimmen. Mit den Stimmen der Opposition geht sich schließlich die benötigte Mehrheit aus, damit würde er das Versprechen an die Wiener, alles gegen die Erhöhung der Gebühren zu unternehmen, einlösen“, sagt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. „Für die NEOS wäre dies die Nagelprobe, ob sie nur Mehrheitsbringer für die SPÖ sind oder ob sie tatsächlich für Verbesserungen in Wien stehen.“ Von der herbeizitierten pinken Handschrift in der Wiener Stadtpolitik ist bis dato nicht viel zu erkennen: „Überall wo Wiederkehr draufsteht, ist maximales Chaos drin“, erinnert Nepp an all die Pleiten und Pannen rund um die MA35 oder die MA10 und ist sich sicher: „Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, endlich Rückgrat zu beweisen!“

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at