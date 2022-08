SPÖ-Oberrauner/Fellner: Katastrophenwarnsystem jetzt umsetzen

Wien (OTS/SK) - Die Unwetter nehmen in Europa seit Jahren an Häufigkeit und Intensität zu. Viele EU-Länder haben bereits reagiert und digitale Katastrophenwarnsysteme installiert, um ihre Bevölkerung besser schützen zu können. In Österreich müssen die Menschen aber noch immer auf ein modernes und schnelles Warnsystem warten, kritisieren die SPÖ-Digitalisierungssprecherin Petra Oberrauner und Kärntens Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner. Seit fast vier Jahren verspricht die Regierung ein sogenanntes „Cell Broadcast“-Katastrophenwarnsystem aufzubauen. Umgesetzt wurde davon bis heute nichts, so Oberrauner weiter. Fellner fordert vom Bund seit seinem Amtsantritt 2018 die Realisierung einer SMS-Alarmierung für die Bürger*innen im Katastrophenfall: „Eine SMS-Alarmierung im Katastrophenfall kann Menschenleben retten“, betont er. ****

„Die Österreicherinnen und Österreicher zahlen viel Steuergeld, damit der Staat in den Schutz seiner Bürger*innen investieren kann. Es geht nicht an, dass dann nichts vorwärts geht. Die Regierung muss sich endlich um die vitalen Interessen der Bürger*innen kümmern und das smartphonebasierte Katastrophenwarnsystem jetzt ohne weitere Verzögerungen umsetzen!“, so Oberrauner abschließend. (Schluss) up/sd/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at