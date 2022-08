NEOS Wien/Leopoldstadt: Praterstern: Viele Bürger_innenideen umgesetzt

Christian Moritz: „Die vielen Ideen und Vorschläge der Bürger_innen stellen einen echten Gewinn dar.“

Wien (OTS) - Mit der heutigen Eröffnung war es endlich soweit und aus dem grauen Verkehrsknotenpunkt wurde eine Wohlfühloase. Schattenspendende Bäume, Grünflächen und zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Das neue Schwammstadtprinzip schafft optimale Bedingungen für die Bäume, damit diese lange Schatten spenden können.

„Ich bin begeistert, was aus dem einstigen Umsteigeknotenpunkt geworden ist. Von Tristesse herrscht am neuen Praterstern keine Spur mehr. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir ihn zu einem Ort des Zusammenkommens und des Wohlfühlens gemacht“, so Christian Moritz, Klubobmann der NEOS Leopoldstadt.

Auch Stefan Gara, Klima- und Gesundheitssprecher der NEOS Wien, stimmt zu: Kühlende Grünoasen - wie der Praterstern nun eine ist - müssen unsere Antwort auf die durch den Klimawandel bedingte Hitze sein. So schaffen wir ein angenehmes Mikroklima und schützen die Bevölkerung vor gesundheitsschädlichen Auswirkungen.“

Bereits seit 2018 war dies den Leopoldstädter NEOS ein wichtiges Anliegen. Mit einem groß angelegten Bürger_innenforum im Haus der Begegnung am Praterstern haben sie versucht, den Anforderungen und Bedürfnissen der Menschen auf den Grund zu gehen und jenen Praterstern zu entwerfen, der diese erfüllt. Mit der heutigen Eröffnung ist dieser nun endlich Realität.

„Wir haben als einzige Partei die Menschen direkt gefragt, was sie sich vom neuen Praterstern erwarten. Ich freue mich, dass viele der Ideen und Forderungen nun tatsächlich umgesetzt wurden. Zum Beispiel ist das barrierefreie Wasserspiel auf unser Bürger_innenforum zurückzuführen. Der Praterstern ist der Beweis dafür, dass die Ideen der Bürgerinnen und Bürger ein echter Gewinn für jedes Projekt sind. Manchmal braucht Gut Ding eben Weile und beim Praterstern hat sich das Warten auf jeden Fall ausgezahlt“, schließt Moritz.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu