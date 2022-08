Int. Gartenbaumesse Tulln von 1. bis 5. September 2022

Österreichs größtes Angebot für Hobbygärtner und Gartenprofis

Tulln (OTS) - Mit insgesamt 200.000 m² Messe und Garten ist die Int. Gartenbaumesse Tulln Österreichs Höhepunkt im Messejahr 2022. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Ein besonderes Highlight auf der Int. Gartenbaumesse Tulln ist Europas größte Blumenschau – dieses Jahr unter dem Motto: Florale Mode – die Blumen[mode]schau. Die besten Gärtner und Floristen Österreichs verarbeiten rund 200.000 Blumen in der neuen Donauhalle in ein Blütenmeer. Ein Team von insgesamt 70 Floristen begeistert die Besucher mit den prachtvoll floralen Gestaltungen.

Österreichs größtes Angebot für Hobbygärtner und Gartenprofis

Auf der Int. Gartenbaumesse ist das Angebot für Hobbygärtner und Gartenprofis vielfältig: Angefangen von Hochbeeten, Sonnenschutz, Outdoor Küchen, Pflastersteinen für Pools und Gartenanlagen, Zäune, Sichtschutz, Sommergärten und Wintergärten sowie Licht im Garten, Gartenmöbel bis hin zu Pools und Whirlpools wird alles abgedeckt.

Vegepod – das selbstbewässernde Hochbeet



Das australische Familienunternehmen Vegepod präsentiert auf der Int. Gartenbaumesse Tulln ein einfach zu handhabendes, geschlossenes Hochbeet für zu Hause. Mit dem Vegepod kontrolliert man das Wachstum des Gemüses und es ist vor allem vor Schädlingen geschützt, somit ist eine hohe Qualität der Ernte gegeben. Die neu erfundene Selbstbewässerungstechnologie stellt sicher, dass die Pflanzen wochenlang, ohne händisches Gießen, im Vegepod überleben können.

Hochwertiger Sonnenschutz

Sunsystems zeigt auf der Int. Gartenbaumesse Tulln hochwertigen Sonnenschutz: Sonnensegel, Lamellendächer, Markisen, Pergolen und Glasdächer sind auch dieses Jahr wieder voll im Trend. Der Lebensraum Terrasse ist besonders in den aktuellen, turbulenten Zeiten ein wichtiger Rückzugsort. "Gerade jetzt, wo die Lieferzeiten länger geworden sind und die Preise steigen, denken schon viele Kunden über einen hochwertigen Sonnenschutz für den nächsten Sommer nach", Andreas Bergler, Geschäftsführer Sunsystems Sonnenschutztechnik GmbH.

Outdoor Küchen, Griller und Holzbacköfen

Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln gibt es verschiedene Outdoor Küchen sowie Tischherde oder Holzbacköfen zu sehen. Seit Jahrzehnten gelten Holzfeuerstellen bzw. Outdoor Feuerstellen als krisensichere Produkte. Die Firma LoderFire steht für Feuer, Ästhetik und Genuss und präsentiert die funkenflugfreien Gartenflammen, Gartenkamine sowie Pizza- und Holzbacköfen und Plattengrills. Hier wird gekocht, gebacken, gegrillt und gebrutzelt – sicher und nachhaltig – der Umwelt zuliebe. Bei Relax-Pool findet man eine Outdoorküche der Superlative mit klaren Linien, hochwertigen, rostfreien Materialien und in kompakter Form. Geschützt wird die Küche durch ein Tor, das im geöffneten Zustand auch als Markise dient und so ein Grillen selbst bei Schlechtwetter möglich macht.

Pflastersteine – eine Vielfalt an Farben für Poolumrandungen und Gartengestaltung

Der Pflastersteinhersteller aus dem Burgenland, Friedl Steinwerke, präsentiert sein umfangreiches Programm an Pflastersteinen, Terrassenplatten, Zaun- und Mauersteinen für die Gartengestaltung. Ebenfalls gezeigt werden Steine, die das Versickern von Regenwasser begünstigen und damit zum natürlichen Wasserkreislauf beitragen. "Sickersteine sind ein brandaktuelles Thema in der Flächengestaltung. Mit unseren Steinen können Versicherungsflächen attraktiv und modern gestaltet werden.", so Markus Pekovits, Verkaufsleiter Friedl Steinwerke.

Pools und Naturpools

Der Trend zum eigenen Pool im Garten hält weiter an. Angefangen von der Poolfarbe, über die Einbauteile bis hin zur Poolabdeckung. Es sind die Details, die ein Schwimmbecken einzigartig und erholsam machen. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln bietet die Firma Leidenfrost die neuesten Pooltrends - ein - ein perfektes Zusammenspiel hochwertiger Schwimmbecken, modernster Technik und 50 Jahren Erfahrung im Poolbau mit Produktion in Eggenburg/Niederösterreich.", Johann Poinstingl, Geschäftsführer Leidenfrost-Pool GmbH. Umfassende Informationen zu Pools, Naturpools, Whirlpools, Sauna und Wellness wird auf der Int. Gartenbaumesse Tulln geboten.

Fact Box:

Donnerstag, 1. bis Montag, 5. September 2022

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at