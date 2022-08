Mevisto Edelsteinmanufaktur eröffnet Ruhestätte "Stein der Ewigkeit"

Einzigartige Erinnerungs- und Gedenkort für Hinterbliebene

Linz (OTS) - Eine ganz besondere Ruhestätte wurde gestern, 22. August, am Stadtfriedhof Linz/St. Martin eröffnet. Inmitten der rund 2.000 Quadratmeter großen Fläche thront weit sichtbar eine Edelsteinskulptur, die den Kreislauf des ewigen Lebens symbolisiert. Umgeben ist sie von einer naturnahen Blumenwiese, die Platz für zahlreiche Urnen bietet. Die Mevisto Edelsteinmanufaktur, aus dem oberösterreichischen Kirchham, stellt aus Haar oder der Asche von Verstorbenen Edelsteine und damit sehr persönliche Erinnerungsstücke für die Hinterbliebenen her. Die restliche Asche kann nun am „Stein der Ewigkeit“ in einer Urne beigesetzt werden. Die einzigartige letzte Ruhestätte ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mevisto und LINZ AG FRIEDHÖFE. Der Stadtfriedhof Linz/St. Martin – Park der Begegnung – ist der größte von vier Friedhöfen, die von der LINZ AG betreut und verwaltet werden.



Es ist weltweit die erste Ruhestätte dieser Art. Der „Stein der Ewigkeit“ am Stadtfriedhof Linz/St. Martin ist ein Angebot für jene Kunden von Mevisto, die aus der Asche eines Verstorbenen ein wertvolles Erinnerungsstück anfertigen ließen: einen edlen Rubin oder Saphir. Das Unternehmen aus Kirchham produziert die Edelsteine in einem einzigartigen Verfahren, schleift sie Inhouse und lässt sie auf Wunsch als Ring oder Anhänger endfertigen. Damit können Angehörige ihre Liebsten immer bei sich tragen. Der Rest der Asche kann nun in einem ganz besonderen Ambiente beigesetzt werden. „Der Stein der Ewigkeit“ bietet jetzt einen Erinnerungs- und Gedenkort für die Angehörigen.

Ein schwerer Schicksalsschlag in seiner Familie war für Gerald Reiter, Gründer und Eigentümer von Mevisto, auschlaggebend ein Verfahren für personalisierte Edelsteine zu entwickeln. Reiter: „ Viele Menschen wollen ein bleibendes Andenken von ihrem geliebten Verstorbenen bei sich tragen. Jahrelange Forschungen und die wissenschaftliche Bestätigung brachten uns letztlich zu der Qualität von Edelsteinen wie wir sie heute anbieten. “



Die zahlreichen und oft berührenden Rückmeldungen von Kunden zeigen, dass sie durch das Erinnerungsstück Trost finden. „ Mit der neuen Ruhestätte am Stadtfriedhof Linz/St. Martin haben wir unsere Vision weiterentwickelt. Denn Qualität und Pietät treibt uns an. Der „Stein der Ewigkeit“ ist ein würdiger Ruheplatz und der erste seiner Art “, erklärt Reiter.

Für Kunden von Mevisto ist diese letzte Ruhestätte zehn Jahre lang gratis. Das Unternehmen trägt die Gebühren. Danach besteht die Möglichkeit zur Verlängerung der Nutzung. Alle Informationen zum „Stein der Ewigkeit“ gibt es auf www.mevisto.com und auch in den Servicestellen der LINZ AG FRIEDHÖFE.

Über Mevisto :

Mevisto ist ein Unternehmen mit Sitz in Kirchham bei Vorchdorf/OÖ., das aus Haar oder der Asche von Verstorbenen Edelsteine produziert. In der Edelsteinmanufaktur entstehen so personalisierte Saphire oder Rubine. 50 -100 Gramm Asche oder 10 Gramm Haare werden benötigt, um die nötigen Elemente zu extrahieren und einen Edelstein zu produzieren. Die Steine werden per Hand geschliffen und auf Wunsch von einem Juwelier gefasst. Jeder Edelstein ist so einzigartig wie der Mensch einzigartig ist.

