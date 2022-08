Gleichenfeier für den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Korneuburg

LR Teschl-Hofmeister: „Mit dem Neubau werden noch mehr Pflege- und Betreuungsplätze geschaffen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Korneuburg feierte am Montag, den 22. August die Gleichenfeier seines Neubaus. Vor genau einem Jahr startete mit dem Spatenstich der Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Korneuburg, bis Ende 2023 wird das neue Haus in der Liese-Prokop-Straße um rund 28 Millionen Euro fertig gestellt sein. „Mit dem Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Korneuburg werden noch mehr Pflege- und Betreuungsplätze in Korneuburg geschaffen und dank moderner Räumlichkeiten und Infrastruktur ein angenehmer und lebenswerter Wohnraum für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine attraktive Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, freute sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über den Meilenstein „Gleichenfeier“ am Weg zum neuen PBZ.

Der Neubau erfolgt am neuen Standort des Pflege- und Betreuungszentrums in der Liese-Prokop Straße 4. Es entsteht ein Haus für insgesamt 144 Bewohnerinnen und Bewohner, aufgeteilt in acht Wohngruppen zu je 18 Bewohner. Hell, modern und freundlich soll sich das PBZ präsentieren, im Erdgeschoß gibt es einen Bewohnergarten, im Obergeschoß Terrassen. Jede Wohngruppe wird über 16 Einzelzimmer mit je einer eigenen Sanitäreinheit sowie über ein Doppelzimmer für ein Ehepaar verfügen. Ein Kaffeehaus, eine Kapelle und großzügige Aufenthaltsräume runden das Angebot ab. Es werden Langzeitpflege, Kurzzeitpflege sowie integrative Tagespflege angeboten werden.

Alfred Zens, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur betont: „Die Menschen in Niederösterreich werden immer älter und sollen ihren Lebensabend in guter Gesundheit und guter Lebensqualität verbringen können. Dafür arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stellen täglich die Bedürfnisse der von uns versorgten Menschen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Sie garantieren mit ihrem Fachwissen und einem Höchstmaß an Engagement die beste Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Dafür wollen wir als NÖ Landesgesundheitsagentur auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Ressourcen bereitstellen, wie mit diesem Neubau.“

Der Rohbau des neuen PBZs Korneuburg ist nun weitgehend fertiggestellt. Er kann voraussichtlich bereits mit Ende 2023 bezogen werden. Auf ihr neues, modernes und freundliches PBZ freuen sich schon PBZ-Direktor Christian Seidl, MBA, die Mitarbeiter und Bewohner.

Weitere Informationen: Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA – Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Tel: 0676/85870 38420, E-Mail:

barbara.schindler-pfabigan@noe-lga.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse