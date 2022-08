Arbeiten für Radweg im Bereich L 1002 und L 1003 im Gebiet von Seefeld-Kadolz abgeschlossen

Präsident Wilfing: Radinfrastruktur verbessert und attraktiviert

St. Pölten (OTS) - Die Marktgemeinde Seefeld-Kadolz und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, eine sichere Radverbindung für den Alltagsradverkehr vom Zentrum in den Ortsteil Kellergasse (Naherholungsgebiet) zu schaffen. In der Kellergasse, die nun sicher angeschlossen werden konnte, befinden sich eine Vinothek, ein Heurigenbetrieb, der neuerrichtete „Keller-Wohlfühlplatz Großkadolz" sowie die Reitanlage Zeiller-Hof. Außerdem konnten durch die Verlegung des Radweges unübersichtliche Kuppenabschnitte an den Landesstraßen L 1002 und L 1003 umgangen werden, wodurch die Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer wesentlich erhöht wurde. Der neu errichtete Radwegabschnitt wurde kürzlich von Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeister Peter Frühberger und Wolfgang Dafert, Leiter des Straßenbauabteilung Hollabrunn, offiziell für den Verkehr frei gegeben. Dieser Radweg ist zugleich auch ein Streckenabschnitt von der EuroVelo 13 Hauptradroute (Iron Curtain Trail) und vom Kamp-Thaya-March Radweg.

Dabei wurde an bestehenden unbefestigten Wegen westlich der Landesstraßen L 1002 und L 1003 ein entsprechender Konstruktionsaufbau hergestellt und abschließend eine Asphaltdecke aufgebracht. Der Radweg wurde in einer Breite von 2,5 Metern mit beidseitigen Leistensteinen ausgeführt. Die Arbeiten für den rund 360 Meter langen Radwegabschnitt führten Firma Erdbewegungen Gartler und die Firma Pflastara in einer Bauzeit von zehn Wochen durch. Auch die Straßenmeisterei Retz war an der Ausführung beteiligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 140.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land und 30 Prozent von der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz getragen werden.

