Genießen Sie ein besonderes eintägiges „Templestay" in einem Bergtempel, der oft als „Museum ohne Dach" bezeichnet wird

Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire) - Templestay wurde gegründet, um internationalen Besuchern die Möglichkeit zu geben, die traditionelle Kultur Koreas zu erleben. Mehr als 6 Millionen Menschen haben seit 20 Jahren an dem Programm teilgenommen, davon mehr als 650.000 Nicht-Koreaner. Es ist bemerkenswert, dass die internationalen Teilnehmer insgesamt 205 Nationalitäten aufwiesen, und damit mehr als die UN-Mitgliedstaaten. Es zeigt, wie viel Interesse Ausländer an Templestay haben.

Was bringt all diese Menschen aus vielen verschiedenen Ländern dazu, an dem Programm teilzunehmen? Eine Umfrage, die im Jahr 2021 vom Cultural Corps of Korean Buddhism durchgeführt wurde, ergab, dass die Hauptmotivation für die Teilnahme „Interesse an der traditionellen koreanischen Kultur" war. Beim Templestay können Besucher den Tagesablauf eines Mönchs in einem Bergtempel erleben, in dem die 1.700-jährige Geschichte und Kultur des koreanischen Buddhismus noch lebendig ist. Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, den koreanischen Buddhismus und die traditionelle Kultur zu fühlen.

Wenn Besucher ein unvergessliches Erlebnis wünschen, ist Templestay in einem „Sansa" oder buddhistischen Bergkloster zu empfehlen. Dies ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, das für seinen Wert bei der Erhaltung der Geschichte und Kultur des koreanischen Buddhismus anerkannt ist. Unter den sieben Tempeln auf der Liste können Besucher in Tongdosa, Beopjusa, Magoksa oder Daeheungsa übernachten.

Außerdem können Besucher einen Tag in einem Tempel mit verschiedenen kulturellen Sehenswürdigkeiten verbringen, darunter Haeinsa, die Heimat der Tripitaka Koreana in Janggyeong Panjeon, dem UNESCO-Weltkulturerbe; Bulguksa, der die Essenz der koreanischen buddhistischen Architektur zeigt, und Bongseonsa, der den als UNESCO-Biosphärenreservat registrierten Gwangneung-Wald bewacht.

Detaillierte Informationen und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie auf der englischen Website von Templestay (eng.templestay.com).

In der Zwischenzeit veranstaltet das Cultural Corps of Korean Buddhism vom 27. bis 28. August im Lincoln Center Atrium eine Promotion-Veranstaltung für Templestay und Temple Food in New York, USA. Besucher können dort Informationen und über Templestay erhalten und sich beraten lassen. An beiden Tagen findet auch die Vorführung und Verkostung von Tempelgerichten durch Mönch Jeong Kwan statt, der durch „Chef's Table" auf Netflix weltweite Aufmerksamkeit erlangte. Wenn Sie in New York leben, wäre der Besuch dieser Veranstaltung eine gute Möglichkeit, mehr über Templestay zu erfahren.

