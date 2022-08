Neues Thema bei APA-Science: Erinnern und Gedenken

APA-Science beleuchtet im aktuellen Themenschwerpunkt die Bedeutung von Erinnern und Gedenken – Zeitzeuge Lipsky (Jg. 1936) zu Gast im APA-Science-Podcast "Nerds mit Auftrag"

Wien (OTS) - Der 23. August wurde 2009 vom EU-Parlament als europäischer Gedenktag für die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus eingeführt. Allerdings ist dieser Gedenktag nicht unumstritten und im westlichen Europa weitgehend unbekannt. Dass Erinnerungs- und Gedenkkultur ein fortwährender Prozess ist, kommt auch immer wieder in Debatten um historisch belastete Denkmäler und Straßennamen zum Ausdruck. Das aktuelle Thema auf science.apa.at widmet sich daher den wichtigsten Projekten und Diskussionen rund um das Erinnern und Gedenken.

In Interviews und Gastbeiträgen geben Forschende dabei Einblicke in laufende Forschungsprojekte, diskutieren die Bedeutung von Gedenktagen, den Wandel von Erinnerungskulturen, den Umgang mit der aussterbenden Generation der Zeitzeugen oder belasteten Straßennamen. Zudem kommt in einer Sonderfolge des APA-Science-Podcasts "Nerds mit Auftrag" der Grazer Zeitzeuge Herbert Lipsky (geb. 1936) zu Wort, der über seine Erinnerungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit und sein späteres Leben als Mediziner, Sportler und Krimiautor erzählt.

Das gesamte Thema finden Sie auf APA-Science unter: http://science.apa.at/thema/gedenken. Die Podcast-Folge von „Nerds mit Auftrag“ ist auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf https://science.apa.at/podcast/ zu hören.

Über APA-Science

Die Plattform APA-Science berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA - Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

www.apa.at