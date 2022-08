September-Besucherprogramm im Nationalpark Thayatal

Fledermäuse, Eulen, Wildkatzen und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ein Abend unter Fledermäusen“ markiert den Beginn des Besucherprogramms des nächsten Monats im Nationalpark Thayatal: Am Samstag, 3. September, begibt man sich dabei ab 19.30 Uhr vom Parkplatz der Ruine Kaja aus auf die Spuren der Tiere in diesem Fledermaus-Eldorado. Am Sonntag, 4. September, startet dann das zweiwöchige Volunteer-Camp „Nature across borders“, bei dem die Teilnehmenden grenzüberschreitend bei der Arbeit auf den Trockenrasen oder bei der Bekämpfung von Neophyten mithelfen; das Rahmenprogramm bilden vielfältige Freizeitaktivitäten, Exkursionen und gesellige Abende am Lagerfeuer.

Am Mittwoch, 7. September, steht ab 18.30 Uhr im Nationalparkhaus Hardegg der Vortrag „Grün statt Grau: Natürliche Klimaanlagen“ von DI Dr. Irene Zluwa, Expertin für Solargründächer und Bauwerksbegrünung, samt anschließendem Podiumsgespräch auf dem Programm. Am Samstag, 10. September, erfährt man wieder bei einem um 17 Uhr beim Uhrturm von Hardegg beginnenden Rundgang „Stadtgeschichten“ aus den großen Zeiten der kleinsten Stadt Österreichs. „Ein Besuch im wilden Fugnitztal“ führt am Sonntag, 11. September, vom Nationalparkzentrum aus abseits markierter Wege in einen der spannendsten Bereiche des Nationalparks; Start ist um 10 Uhr.

Am Samstag, 17. September, begibt sich eine „Wildkatzennachtwanderung“ ab 19 Uhr vom Nationalparkhaus aus auf Spurensuche in den nächtlichen Wald, den Abschluss der Tour bildet eine Nachtfütterung der beiden Zoowildkatzen Frieda und Carlo. Schließlich wird es noch am Samstag, 24. September, „Unheimlich heimlich“, wenn ab 19 Uhr eine Exkursion vom Nationalparkzentrum aus zu den hier brütenden Waldkäuzen, Waldohreulen und Uhus führt.

Komplettiert wird das Programm jeden Samstag, Sonn- und Feiertag durch die ab 13.30 Uhr angebotene Themenweg-Wanderung „Wildnis schnuppern“ und die täglich jeweils um 15.30 Uhr startende Wildkatzenfütterung.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

