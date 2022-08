FiberDay 2022: Open Networks for a Sustainable Future

Der FiberDay 2022 wird unter dem Motto „Open Networks for a Sustainable Future“ als hybrides Event im Power Tower der Energie AG in Linz durchgeführt.

Wien (OTS) - Glasfasernetze als kritische Infrastruktur

Die aktuelle Krise am Gasmarkt zeigt sehr deutlich, dass Infrastruktur, die nicht in öffentlicher Hand ist, nicht steuerbar ist. Im Krisenfall ist auch der Breitbandbereich gefährdet. Glasfasernetze gehören zur kritischen Infrastruktur und müssen als solche mehrheitlich in öffentlicher Hand bleiben. Ähnlich dem Energiesektor – der Betrieb und die Erbringung der Dienste allerdings sollen von Privatunternehmen im freien Wettbewerb durchgeführt werden. "Das ist wichtig für unsere Sicherheit, für unsere Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sowie für unsere Souveränität“, sagt Igor Brusic, Präsident der Open Fiber Austria. Die Fördergelder sollten demnach nicht nur an private Investoren vergeben werden, sondern vermehrt in den Ausbau von offenen Glasfasernetzen, die im Besitz der öffentlichen Hand stehen, fließen. Auch Heinz Pabisch von der CMG-AE ist sich sicher: "Wir brauchen echte offene Netze in zukunftssicherer Ausführung vom Anfangs- bis zum Endpunkt, die nach den Regeln des freien Wettbewerbs auf der Ebene des Betriebs und der Service Provider errichtet werden.“



Das Wholesale - Only Geschäftsmodell und Kabelnetzbetreiber: wie verträgt es sich?



In den langjährigen Bemühungen der CMG-AE und der Open Fiber Austria wurden immer wieder die Pluspunkte eines offenen Geschäftsmodells – eines sogenannten Wholesale Only Geschäftsmodells – für Glasfaserinfrastrukturen hervorgehoben: die Endkunden können zwischen einer Vielzahl von Diensteanbietern wählen. Der Wettbewerb findet auf der Dienste- und nicht auf der Infrastrukturebene statt. Dadurch haben sich diese Geschäftsmodelle auch in Österreich weitestgehend durchgesetzt. Sie bringen große Vorteile für die Kunden und beflügeln den Ausbau von FTTH-Netzen.



Betreiber, die sich diesem Geschäftsmodell verschrieben haben, sind sehr attraktiv für Infrastruktur-Investoren: diese sind auf langlebige und nachhaltige Projekte wie Wasserleitungen, Stromnetze, Straßen und immer mehr auch auf Glasfasernetze spezialisiert. Aber auch für bestehende Kabelnetzbetreiber, welche derzeit alles aus einer Hand anbieten, zeigt ein Beispiel aus den Niederlanden eindrucksvoll, wie eine Transformation zu einem Wholesale Only - Modell das Geschäft auf Vordermann bringen kann. In diesem Falle hat sich ein Kabelnetzbetreiber aus dem Endkundengeschäft zurückgezogen und auf seiner Infrastruktur nur noch Vorleistungsprodukte angeboten. Das Ergebnis lässt sich sehen: die Kosten für den Infrastrukturbesitzer wurden verringert und die Einnahmen vergrößert.

PreEvening Event – Stahlwelten Linz, 21. September 17:00 Uhr



Über die Veranstalter:

Open Fiber Austria:

Die Open Fiber Austria (OFAA) wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, offene, flächendeckende und leistbare Glasfasernetze in Österreich zu ermöglichen. Der Verband sieht sich als innovative Drehscheibe für die Telekommunikationsbranche, für Infrastrukturbesitzer, Glasfasernetzbetreiber und Kabelnetzbetreiber, sowie Internet Service Provider, um die notwendige Infrastruktur zu schaffen, die dem Endkunden schnellstes, unabhängiges und kostengünstiges Internet bis ins Wohnzimmer garantiert. Ein erster Meilenstein ist die Entwicklung des zukunftsorientierten Standards, OAID (Open Access ID), der den Zugang zu einem offenen Netz wesentlich vereinfacht. www.ofaa.at



CMG – Computer Measurement Group Austria and Eastern Europe

Die CMG gilt seit über 10 Jahren als Vordenkerin und Förderin von Glasfaser-Infrastrukturen in Österreich. Das deklarierte Ziel ist der flächendeckende Ausbau und damit die breite Verfügbarkeit der Glasfasernetze, insbesondere im ländlichen Raum. Die CMG ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck, seine Mitglieder beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstützen. Weiteres Ziel ist die Vernetzung unter den Mitgliedern mit der Branche zu fördern bzw. eine neutrale Weiterbildungsplattform für qualifizierte Fach- und Führungskräfte für den FTTH/ B Ausbau aufzubauen. www.cmg-ae.at

FiberDay 2022: Open Networks for a Sustainable Future

Der FiberDay 2022 wird unter dem Motto „Open Networks for a Sustainable Future“ als hybrides Event im Power Tower der Energie AG in Linz durchgeführt. Internationale Keynote Speaker und spannende Businesstalks zu folgenden Themen stehen am Programm.

Datum: 22.09.2022, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Power Tower Linz, Energie Oberösterreich

Linz, Österreich

Url: http://www.fiberevents.at

Rückfragen & Kontakt:

Birgit Rutter

Open Fiber Austria

0664/ 1817776

Mail: presse @ ofaa.at

https://fiberevents.at