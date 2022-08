Die gute AMA-Pute punktet mit Qualität und Herkunft

AMA-Qualität ist gefragt, vor allem in der Gastronomie kann man damit punkten.

Wien (OTS) - Noch Fragen nicht viele Gäste, woher ihr Lieblingswirt sein Putenfleisch bezieht, wenn das beliebte Putenschnitzel, oder die gängigen Putenstreifen bestellt werden.

Aber die Ansprüche steigen, der Trend zu mehr Rohstoffqualität ebenso. Hohe Tierwohlstandards und artgerechte Tierhaltung sind auch Argumente, mit denen man auf der Menükarte punkten kann. Was bei Rind oder Schwein zieht, funktioniert erst recht bei der Pute. Es gibt also keinen Grund, nicht auf die hohen Tierwohlstandards der guten Pute mit dem AMA-Gütesiegel hinzuweisen. Schon allein aus Verantwortung, gegenüber unseren Bauern.

Was bedeutet das AMA-Gütesiegel konkret: Es steht für ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel bedeutet: Geboren, aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet in Österreich. Plus lückenlose Nachverfolgbarkeit der Herkunft.

Wir wünschen Ihren Gästen nur das Beste: Die gute AMA-Pute.

Weitergehende Informationen, Beratung, Convenience Produkte, Rezeptvorschläge von Spitzenköchen und 100 weitere feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at und www.sonnenpute.at

Die Broschüre mit allen Produktangeboten für die Gastronomie unter: Tel. +43(0)724/868594 oder +43(0)664 / 4210135

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

Rückfragen & Kontakt:

Gerhard Smuck

Tel: 069915126290

Mail: g.smuck @ sp1.at