Top-besetzter Jauerling Cup 2022 als Bühne für die Nachwuchstalente

LR Danninger: „Bei diesem internationalen Fußballjugendturnier bekommen unsere heimischen Nachwuchskicker eine große Bühne“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag besuchte Sportlandesrat Jochen Danninger den Jauerling Cup, der auf der Ernst Ringl-Sportanlage in Maria Laach am Jauerling ausgetragen wurde. Als eines der größten Fußballjugendturniere Niederösterreichs ist der Jauerling Cup weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Am Wochenende des 13. und 14. August wurden bereits das U9- sowie das U10-Turnier gespielt. Am Samstag stand das U13-Turnier auf dem Programm; am Sonntag wurde der Jauerling Cup mit dem U11-Turnier beendet. „Der Jauerling Cup bietet unseren heimischen Kickern eine große Bühne, daher ist Niederösterreich sehr gerne Gastgeber dieses großartigen Turniers. Ich bin mir sicher, dass wir hier schon einige der Stars von morgen erleben. In unserer Sportstrategie 2025 haben wir den Hauptfokus ebenfalls auf Kinder und Jugendliche gelegt, denn sie bilden das Fundament für das SPORTLAND Niederösterreich. Ein großes Dankeschön gebührt den Organisatoren, Sponsoren sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern“, zeigte sich Sportlandesrat Jochen Danninger vom Jauerling Cup begeistert.

Aufgrund der Top-Besetzung wurden beim Jauerling Cup wieder hochkarätige Matches ausgetragen. Dabei traten zahlreiche Jugendmannschaften nationaler und internationaler Fußballvereine gegeneinander an. Das U9-Turnier am 13. August konnte FK Austria Wien Violett für sich entscheiden. Den Sieg beim U10-Turnier am 14. August holte TSV Hartberg. Das U13-Turnier gewann RB Salzburg. „Ich möchte allen Teams ganz herzlich zu ihren tollen Leistungen gratulieren. Neben unter anderem RB Salzburg, SK Rapid Wien, VFL Wolfsburg und Slovan Bratislava freut es mich, dass mit Flyeralarm Admira, SKN St. Pölten, SV Horn sowie viele weitere niederösterreichische Mannschaften am Jauerling Cup teilgenommen haben“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

