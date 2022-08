Industrie: Sommerschule bringt Mehrwert für Schülerinnen und Schüler

Neue Institution der österreichischen Bildungslandschaft – Anmeldezahlen sprechen für Erfolg des Angebots – IV unterstützt Initiative

Wien (OTS) - Heute beginnt zum dritten Mal die Sommerschule für Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – eine Woche später folgen die anderen Bundesländer. „Mit der Sommerschule wurde inzwischen eine neue Institution des Auffrischens und Vertiefens der Lehrinhalte vor dem eigentlichen Start in das neue Schuljahr etabliert“, zeigt sich IV-Generalsekretär Christoph Neumayer erfreut über die neue Rekordzahl von 39.200 Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr in ganz Österreich an der Sommerschule teilnehmen.

Das Angebot wurde dieses Jahr ausgeweitet und zielt darauf ab, projektbezogen sowie klassen- und schulübergreifend auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Erstmals wurde die Sommerschule 2020 abgehalten, um den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, Lehrinhalte aus dem ersten Semester während der Coronakrise nachzuholen und aufzufrischen. Die jährlich steigenden Anmeldungen sprechen dabei für die Qualität und den Mehrwert, den die Schülerinnen und Schüler aus der Sommerschule generieren.

Jugendliche ab der fünften Schulstufe können erneut freiwillig als Buddys teilnehmen, um jüngere Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und so erste Einblicke in den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen gewinnen. „Wir freuen uns, auch dieses Jahr den teilnehmenden Buddys wieder mit Büchergutscheinen unseren Dank für ihre wertvolle Arbeit als Begleiterinnen und Begleiter mit Vorbildfunktion ausdrücken zu können.“ so Neumayer abschließend.

