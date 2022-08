Wohnungsbrand – 40-jähriger Mieter vestorben

Vorfallszeit: 22.08.2022, 04:00 Uhr, Vorfallsort: Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es heute gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im Bezirk Donaustadt. Im Zuge der Löscharbeiten barg die Berufsfeuerwehr Wien den Mieter der Wohnung, einen 40-jährigen Mann, den sie am Boden liegend fanden. Sanitäter der Berufsrettung Wien versuchten noch den 40-Jährigen zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien führt nun Ermittlungen zu dem Brand.

