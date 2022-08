Valneva Impfstoff in Österreich verfügbar

Rauch: Kostenloses Angebot zur Corona-Schutzimpfung um klassischen Totimpfstoff ergänzt

Wien (OTS) - Am 22. August 2022 treffen 74.000 Dosen des österreichisch-französischen Unternehmens Valneva in Österreich ein. Insgesamt hat Österreich 150.000 Dosen des Impfstoffes bestellt. Ab 25. August erfolgt die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesländer. Damit ist das kostenlose Angebot zur Corona-Schutzimpfung in ganz Österreich um einen weiteren alternativen Impfstoff zu den bewährten mRNA-Impfstoffen ergänzt.

Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Mit dem Impfstoff von Valneva ergänzen wir nun unser bewährtes kostenloses Angebot für die Corona-Schutzimpfung um einen klassischen Totimpfstoff – bei dessen Entwicklung Forschung aus Österreich eine wichtige Rolle spielte. Mit der Zulassung des Impfstoffes von Valneva gibt es nun für jene, die Vorbehalte gegen andere Impfstoff-Technologien hatten oder für die ein anderer Impfstoff aus medizinischen Gründen nicht in Frage kommt, eine weitere Alternative. Sicher ist: Die Impfung wirkt! Sie ist der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf im Rahmen einer Corona-Infektion.“

Der Impfstoff wurde am 24. Juni 2022 von der Europäischen Kommission zugelassen. Es handelt sich um einen inaktivierten und adjuvantierten Ganzvirusimpfstoff. Der Impfstoff enthält abgetötete Bestandteile des SARS-CoV-2-Virus sowie Wirkverstärker (Adjuvanzien). Er beinhaltet keine Konservierungsstoffe. Der Impfstoff von Valneva kann auch längerfristig bei Kühlschranktemperatur gelagert werden – was in der Praxis ein großer Vorteil ist.

