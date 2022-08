Vulcano Schinkenmanufaktur: Bundesländertag mit der Staatssekretärin für Tourismus Mag. Susanne Kraus-Winkler

Wien (OTS) - Hoher Besuch in der Vulcano Schinkenmanufaktur: Die österreichische Staatssekretärin für Tourismus, Mag. Susanne Kraus-Winkler, sprach am Bundesländertag in der Südoststeiermark mit Bettina und Laura Habel über aktuelle Entwicklungen im Tourismus und nahm Einblick in den renommierten Traditionsbetrieb.

Das Thermen- und Vulkanland hat sich als Tourismusregion in den letzten Jahren zur zweitmeist besuchten Region der Steiermark entwickelt. Diese Tatsache nahm Mag. Susanne Kraus-Winkler, österreichische Staatssekretärin für Tourismus, zum Anlass, der Region und den dort angesiedelten Betrieben einen Besuch abzustatten.

Nach einem Themenaustausch bei Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl begab sich die Staatssekretärin entlang der südoststeirischen Route 66 in die Vulcano Schinkenmanufaktur. Dort traf sie nicht nur auf die Bettina und Laura Habel von Vulcano, sondern auch auf Wirtschaftsvertreter aus der Region. Die Nationalratsabgeordnete MMag. Dr. Agnes Totter, Feldbachs Bürgermeister Ing. Josef Ober, Vorsitzende der Erlebnisregion Thermen-& Vulkanland Sonja Skalnik und der Geschäftsführer der Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland Christian Contola trafen sich bei Vulcano zum Austausch. Bei einem Rundgang durch die Manufaktur und die angeschlossenen Stallungen nahm die Gruppe Einblick in den bereits seit 20 Jahren bestehenden Traditions- und Familienbetrieb. Bei einer anschließenden Verkostung unterhielten sich die Experten über aktuelle Entwicklungen in der Tourismusbranche, die Lage am Arbeitsmarkt, die allgemeine Teuerung sowie über die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion. „Wir freuen uns über den Besuch von Frau Mag. Kraus-Winkler, ebenso wie über die großartige Entwicklung unserer Region. Dass wir mit Vulcano hierzu unseren Beitrag leisten können, erfüllt uns mit Stolz und dieses schöne Fleckchen Erde unsere Heimat nennen zu dürfen, mit Dankbarkeit“, so die Vulcano Junior Chefin Laura Habel. Staatssekretärin Mag. Kraus-Winkler meinte in Hinblick auf die Relevanz dieser Region als Tourismus- und Wirtschaftsregion abschließend:

„Mit einer hohen Dichte an Erlebnismanufakturen, authentischen Familienbetrieben und regionalen Produkten mit klar nachvollziehbarer Herkunft sowie der Route 66, ist es gelungen, die Stärken der Region zu verbinden und touristisch zugänglich zu machen. Es ist dem Einsatz der bemühten Touristikerinnen und Touristiker zu verdanken, dass die Region in der Südoststeiermark so zu einer nachhaltigen Ganzjahresdestination ausgebaut wurde“.

Fotos: ©Roman Schmidt

