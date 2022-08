Vizebürgermeisterin Gaál: „Bestes Service im Gemeindebau in neuem Gewand“

Neue Arbeitskleidung bei Wiener Wohnen für hohe Wiedererkennbarkeit und Funktionalität beim Einsatz von der Reinigung über die Grünraumpflege bis zur Gebrechensbehebung.

Wien (OTS) - Über 2.000 Mitarbeiter*innen der Wiener Wohnen Hausbetreuung und von Wiener Wohnen sind in den Wiener Gemeindebauten für das Wohl der Bewohner*innen im Einsatz. Sie kümmern sich täglich um die Reinigung und Pflege der 1.800 Wohnhaus-Anlagen, um Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten und um viele weitere Dienstleistungen für die Bewohner*innen. Dementsprechend hoch und vielfältig sind auch die Anforderungen an ihre Arbeitsbekleidung.

„Das Um und Auf für die hohe Wohn- und Lebensqualität im Gemeindebau ist der tagtägliche engagierte Einsatz der Mitarbeiter*innen. Sie halten die Anlagen in Schuss, kümmern sich um rasche Lösungen und achten auf Ordnung und Sicherheit im Gemeindebau. Die neu entwickelte Arbeitsbekleidung unterstützt sie dabei bestmöglich durch hohe Funktionalität und Ganzjahrestauglichkeit. Das unverwechselbare Design in den Farben der Stadt Wien sorgt außerdem dafür, dass die Mitarbeiter*innen in den Wohnhaus-Anlagen von den Bewohnerinnen und Bewohnern sofort erkennbar sind“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



Arbeitsschutz und hohe Sichtbarkeit für Bewohner*innen



Für den Großteil der Mitarbeiter*innen ist die berufliche Kleidung ein wesentliches Element der persönlichen Schutzausrüstung beim täglichen Arbeitseinsatz. Besonders wichtig ist aber auch, dass die Mitarbeiter*innen von Wiener Wohnen als solche erkannt werden. Es soll für alle Bewohner*innen auf den ersten Blick erkennbar sein, wer in ihrer Wohnhausanlage unterwegs ist oder zum Beispiel an ihrer Tür klopft. Das schafft Vertrauen und Sicherheit.

Die neue Dienstkleidung (mit vielen Möglichkeiten, Arbeitsmaterialien und -geräte griffbereit aufzubewahren) reicht von einer multifunktionalen Arbeitshose über pflegeleichte Shirts bis hin zu einer wind- und regenfesten Outdoor-Jacke, die in Kombination mit einer Innenjacke auch im Winter getragen wird. Zusätzlich machen Gürtel, Haube und Kappe die Ausstattung komplett.

Wir möchten unserer Belegschaft moderne, funktionale Arbeitskleidung mit hohem Tragekomfort zur Verfügung stellen, die dennoch möglichst pflegeleicht ist. Für uns war es deshalb wesentlich, dass Mitarbeiter*innen aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen von Beginn an bei der Entwicklung der neuen Kleidung einbezogen sind. Neben einer freundlichen, professionellen Ausstrahlung legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und eine nachhaltige Produktion“, betont Michaela Bankel, Geschäftsführerin der Wiener Wohnen Hausbetreuung.

Gemeinsam entwickelt – für vielfältige Anforderungen

Damit die neue Arbeitskleidung die verschiedenen Anforderungen erfüllt, wurde sie von Beginn an gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen entwickelt. Für die Umsetzung der Wünsche und Anforderungen wurde die erfahrene Designerin Barbara Mungenast beauftragt, die unter anderem bereits die Polizei-Bekleidung neu entwickelt hat und auch die Kollektion der Post-Mitarbeiter*innen entworfen hat.

„Die Zusammenarbeit war äußerst bereichernd: Gemeinsam haben wir den technischen Bedarf und die Ausrüstung der Modelle analysiert und danach die Workwear entwickelt. Das Design ist differenziert für den Arbeitseinsatz in Technik, Reinigung und Kundenbetreuung. So ist eine tolle Kollektion entstanden, die Kund*innen können sich einfach orientieren und fühlen sich so bestens aufgehoben”, erklärt Designerin Barbara Mungenast.



Nachhaltigkeit bei Entwicklung und Produktion

Im Fokus der Entwicklung und Ausstattung mit einer neuen Dienstbekleidung steht das Thema Nachhaltigkeit. Im Hinblick darauf, dass die Kleidungsstücke langlebig und damit robust sein müssen, wurde auf hochwertige Stoffe und gute Verarbeitung Wert gelegt. Gleichzeitig sollte die Kollektion kosten- und umweltschonend produziert werden.

Umstellung bis Anfang 2023

Zum Teil tragen Mitarbeiter*innen bereits die neue Kleidung: Zum Beispiel die Wiener Wohnen Ordnungsberater*innen, die für ein gutes Miteinander im Gemeindebau sorgen und die Einhaltung der Hausordnung und des Wiener Reinhaltegesetzes kontrollieren. Ebenso die Mitarbeiter*innen der Kundenbetreuung im Wiener Wohnen Service-Center (Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030). (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Hayden

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel: +43 664 88 75 75 18

E-Mail: stefan.hayden @ wien.gv.at



Andrea Janousek

Unternehmenssprecherin Wiener Wohnen

Tel: +43 664 887 575 72

E-Mail: andrea.janousek @ wien.gv.at