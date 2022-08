Daniela Kiefer neu bei „Sturm der Liebe“

Österreichische Schauspielerin verstärkt ab 24. August in ORF 2 das Team am „Fürstenhof“

Wien (OTS) - In der Rolle der selbstbewussten Geschäftsfrau Alexandra Schwarzbach stößt die österreichische Schauspielerin Daniela Kiefer zum Cast von „Sturm der Liebe“: Am Mittwoch, dem 24. August 2022, hat die Grazerin um 14.25 Uhr in ORF 2 ihren ersten Auftritt in der ORF/ARD-Erfolgstelenovela. In Folge 3877 kommt sie an den Fürstenhof, um Anteile am Hotel zu kaufen. Nicht ganz ohne Hintergedanken – denn sie und Christoph Saalfeld haben eine gemeinsame Vergangenheit.

Alexandra Schwarzbach und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) haben ihre Beziehung beendet, als Christoph sich gegen die Liebe und für seine Karriere entschieden hat. Doch trotz des immer noch tiefsitzenden Trennungsschmerzes ist Alexandra nicht in den „Fürstenhof“ gekommen, um ihre alte Liebe wieder aufleben zu lassen. Vielmehr möchte sie Christoph zeigen, wie weit sie es ohne ihn gebracht hat – und natürlich auch, welch charmante und erfolgreiche Frau ihm durch die Lappen gegangen ist. Doch statt der erhofften Genugtuung wird Alexandra mit einem Problem konfrontiert: Christoph will sie zurückerobern. Erwachen auch bei Alexandra alte Gefühle neu?

Daniela Kiefer absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz. Es folgten diverse Theaterproduktionen, u. a. am Schauspielhaus Düsseldorf, Burgtheater Wien und an der Oper Kiel. Für das Fernsehen übernahm sie unter anderem Rollen in „Die Rosenheim-Cops“ und „Der Alte“.

