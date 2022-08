ÖAMTC: Urlauberschichtwechsel im Gang

20 Kilometer Stau am Walserberg bei der Einreise

Wien (OTS) - „Im Laufe des Vormittags hat der Urlauberschichtwechsel voll eingesetzt“, informierten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Samstagmittag. „Überraschenderweise verzeichnen wir den längsten Stau in Fahrtrichtung Süden. Am Walserberg muss man mit einem Zeitverlust über 1,5 Stunden bei der Einreise rechnen. Die Staulänge beträgt an die 20 Kilometer.“ Der Zeitverlust bei der Ausreise betrug etwa 15 Minuten.

Zu längeren Verzögerungen kam es nach wie vor in Kärnten beim Karawankentunnel (A11) in beide Richtungen, auf der Brenner Autobahn (A13) in Tirol vor der Mautstelle Schönberg in Fahrtrichtung Süden und abschnittsweise auf der gesamten Fernpassstrecke (B179). Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg wurde vor dem Helbersbergtunnel Blockabfertigung in Fahrtrichtung Norden verhängt, der Stau wuchs auf gute 15 Kilometer. Zäh ging es auch in der Steiermark auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Gegenverkehrsbereich zwischen St.Pankratz und Windischgarsten voran.

Aktuelle Informationen über Straßensperren und Behinderungen finden Sie unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

