Mahrer/Wölbitsch ad Teuerung: Wiener Volkspartei beantragt Sondergemeinderat

SPÖ macht Wien zur Teuerungshauptstadt – Belastungsspirale stoppen

Wien (OTS) - „Die Wiener SPÖ hat mit ihren stetigen Belastungen unsere Stadt endgültig zur Teuerungshauptstadt Österreichs gemacht und fügt damit den Menschen enormen Schaden zu. Daher sieht sich die Wiener Volkspartei dringend veranlasst einen Sondergemeinderat zu diesem Thema zu beantragen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.



Von Anfang an habe die Wiener Volkspartei auf die gravierenden Auswirkungen der Teuerungen hingewiesen. Davon völlig unbeeindruckt, habe die Wiener Stadtregierung zunächst angekündigt die Fernwärmepreise gewaltig zu erhöhen. In weiterer Folge wurden die Erhöhungen von Strom und Gas fixiert bzw. am Wiener Teuerungsgesetz festgehalten, was zu einem horrenden Anstieg der städtischen Gebühren geführt hat.



„Während der Bund mit einem historischen Entlastungspaket den Menschen nachhaltig hilft, treibt Wien die Belastungsspirale damit weiter nach oben. Dies wollen wir in der kommenden Sitzung auch neuerlich deutlich aufzeigen. Die Wiener Sozialdemokratie muss endlich Antworten auf die drängenden Fragen liefern, anstatt die Bürgerinnen und Bürger in die Armut zu treiben“, so Klubobmann Markus Wölbitsch.



Wiener Volkspartei erhöht Druck auf allen Ebenen



Fakt ist: Die SPÖ in Wien regiere schlichtweg eiskalt und lasse die Menschen in Wien regelrecht im Stich. „Eine derart beschämende Form der Politik darf nicht mehr länger hingenommen werden. Die SPÖ-geführte Stadtregierung muss sich endlich ihrer hohen Verantwortung gegenüber den Wienerinnen und Wienern stellen. Die Wiener Volkspartei wird daher den Druck auf sämtlichen Ebenen weiterhin erhöhen“, so Mahrer und Wölbitsch abschließend.

