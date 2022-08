ÖAMTC: Reger Reiseverkehr

Noch Sperren wegen Überschwemmung in Vorarlberg

Wien (OTS) - „Der Verkehr läuft noch recht flüssig. Ich bin aber schon bei meinem zweiten Unfall“, meldete ÖAMTC-Stauberater Gerhard Hollitscher Samstagfrüh aus dem Großraum Salzburg. „Beim ersten Unfall war ich Augenzeuge. Direkt vor mir kam ein Auto plötzlich ins Schlenkern. Die Fahrerin dürfte kurz eingenickt sein und hat dann die Leitplanken touchiert. Gottseidank hat sie das Auto dann noch fangen können.“ Der ÖAMTC appelliert in diesem Zusammenhang einmal mehr, das eigene Durchhaltevermögen hinter dem Steuer nicht zu überschätzen.

Der Reiseverkehr verläuft am frühen Samstagmorgen noch recht ruhig. Zu längeren Verzögerungen kommt es derzeit nur vor dem Karawankentunnel und an der kroatisch-slowenischen Grenzstelle bei Macelj. Allerdings muss im gesamten Bundesgebiet mit erschwerten Fahrbedingungen wegen Regens gerechnet werden. In Vorarlberg sind nach den gestrigen Gewittern noch einige Verbindungen wegen Überschwemmung gesperrt, darunter die Autobahnabfahrt von der A14 bei Bregenz-Weidach.

Aktuelle Informationen über Straßensperren und Behinderungen finden Sie unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

