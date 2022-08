Gipfel, Sport, Natur – Bergerlebnis Niederösterreich

„Erlebnis Österreich" am Sonntag, 28. August 2022, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Radfahren, wandern, Action oder einfach nur entspannen – auf den Bergen Niederösterreichs ist alles möglich. Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestalterin: Karina Fibich, Kamera: Andreas Kotzmann) zeigt sportliche Touren und genussvolle Ausflüge und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch Niederösterreichs Bergwelten. Beim Radfahren und Mountainbiken zwischen Wr. Neustadt und dem Schneeberg zum Beispiel, wo die Touren „Vom Buckl zum Berg“ und „Vom Buckl zur Burg“ vorgestellt werden. Dabei können die Radfahrer in Krumbach das Museumsdorf besuchen.

„Haubenkoch trifft Hüttenwirt“: begleitet wird eine Wandergruppe, die mit dem Salamander auf den Schneeberg fährt. Die anschließende Wanderung führt zum Naturfreundehaus Knofeleben, wo Haubenkoch Christoph Puchegger gemeinsam mit Hüttenwirt Marco Auer einen kulinarischen Höhepunkt setzt. Im Mostviertel wiederum bietet die Zipline Annaberg Nervenkitzel bei einer luftigen Talfahrt vom Hennesteck. Familien finden am Erlebnisweg viel neues zur Bergwelt, Spiel und Spaß.

Entspannung und Natur findet man im Ötschergebiet. Der Film begleitet eine Klima-Kräuterwanderung mit ORF Niederösterreich Gärtner Johannes Käfer und Wetterexperten Andreas Jäger auf den Ötschergipfel. Die Holztriftanlage im Mendlingtal gibt Einblicke in alte Zeiten und ist ein idealer Ausflug für die gesamte Familie. Die Ötschergräben bieten ein ausgedehntes Wander- und Kletterparadies.

In Lunz am See erforschen Besucherinnen und Besucher im „Haus der Wildnis“ den streng geschützten Urwald bei einer interaktiven Ausstellung. Ganz ohne hinauszugehen, erfährt man hier viel Wissenswertes zum Naturschutzgebiet. Anschließend geht es im Film auf eine Wanderung im Weltnaturerbe Wildnisgebiet Dürrenstein. Am Hochkar werden Sport und Erlebnis großgeschrieben: Trailrunner und Kletterer kommen auf ihre Kosten. Familien und alle, die es ruhiger mögen, bewundern ein Bergpanorama bis zum Dachstein und zum Großglockner von der 360 Grad Skytour aus.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

