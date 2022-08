Donaustadt: Saison-Ende der Donaupark-Bühne am 21. 8.

Weltmusik mit Rabitsch, Pawlik und La Rosa: 0664/88 22 67 10

Wien (OTS) - Der Saison-Schluss auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst dem Irissee) steht bevor: Heute, Freitag, musiziert ab 19.30 Uhr das Orchester „Original Swingtime Big Band“ mit der Sängerin Anita Horn. Traditionelle Swing-Rhythmen im Stil der 30er und 40er erwarten das Publikum. Für die getreue Anhängerschaft von Rock’n Roll und Rockabilly spielt am Samstag, 20. August, ab 19.30 Uhr, die vor 30 Jahren gegründete Formation „The Legendary Daltons“ im Donaupark. Am Sonntag, 21. August, steht die beliebte Freiluft-Bühne wieder einmal im Zeichen von Weltmusik und Jazz: Ab 18.00 Uhr ist das Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ zu hören (Letzte CD: „Gimme The Groove“) und um 19.30 Uhr stellt der aus Kuba stammende Tonkünstler Eldis La Rosa das Quartett „Colores“ vor (Aktuelle CD: „Tiptoe Walking“). Mit diesem Doppel-Konzert geht die Sommer-Saison 2022 der „Bühne Donaupark“ zu Ende. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt gratis (Schlechtwetter: Absage). Auskünfte: Telefon 0664/88 22 67 10 („Hotline“) und E-Mail office@kv22.at.



Das Publikum soll die geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Die Organisation der Aktivitäten auf der „Bühne Donaupark“ ist bei Präsident Herbert Sobotka vom „Kulturverein Donaustadt“ in bewährten Händen. Das Projekt wird vom Bezirk, von „Stadt Wien Kultur“ und durch andere Partner unterstützt. Im Internet sind Aufnahmen von diesjährigen und früheren Auftritten prominenter Künstler*innen im Donaupark zu sehen: www.buehnedonaupark.at.



Allgemeine Informationen:

Orchester „Original Swingtime Big Band“: www.swing.at

Sängerin Anita Horn: www.anitahorn.at

Band „The Legendary Daltons“: www.legendarydaltons.com

Band „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“: www.michaelarabitsch.com





Instrumentalist Eldis La Rosa (Band „Colores“): https://eldislarosa.com/de/eldis-la-rosa/

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

