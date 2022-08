Hagelversicherung: Sturmschäden im Süden Österreichs

Katastrophaler Sturm hinterlässt auch Schäden in der Landwirtschaft – 2 Millionen Euro Gesamtschaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 19. August 2022): Katastrophale Sturmböen führten zu Schäden in der Landwirtschaft. Betroffen sind in Kärnten die Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt, in der Steiermark insbesondere die Bezirke Knittelfeld, Graz-Umgebung und Weiz. Geschädigt wurden durch den orkanartigen Sturm Folien- und Glashäuser, Obst bzw. Wein unter Netzanlagen sowie der Mais. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beläuft sich auf 2 Millionen Euro. Laut Wetterprognosen ist am kommenden Wochenende weiter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Betroffene Bezirke:

Kärnten: Wolfsberg und Völkermark

Betroffene Kulturen: Folien- und Glashäuser, Netzanlagen, Mais

Gesamtschaden in der Landwirtschaft:

Kärnten: 1 Million Euro

Steiermark: 1 Million Euro



Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am besten online unter www.hagel.at an die Österreichische Hagelversicherung.

