WB-Egger: „Strom- und Gaspreiskompensation für Unternehmen ist das Gebot der Stunde!“

Explodierende Energiekosten gefährden zigtausende Arbeitsplätze

Wien (OTS) - „Die Preisentwicklung im Energiebereich ist dramatisch und belastet nicht nur Privathaushalte, sondern auch unsere heimischen Unternehmen massiv“ sagt WB-Generalsekretär und Abg.z.Nr. Kurt Egger. „Als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes bin ich die vergangenen Wochen quer durchs Land unterwegs gewesen, habe mit dutzenden Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen und mir ihre Probleme und Sorgen angehört. Fakt ist: Neben dem Arbeitskräftemangel sind die Energiepreise die größte Sorge der heimischen Wirtschaft. Unternehmen müssen mitunter das 11-fache ihres bisherigen Preises für Energiekosten einkalkulieren. Bei diesen Kostenexplosionen zahlt sich das Wirtschaften für viele Unternehmen gar nicht mehr aus. Damit sind neben der Existenz zahlreicher Unternehmen auch zigtausende Arbeitsplätze, über alle Branchen hinweg, in Gefahr. Die Strom- und Gaspreiskompensation auch auf Unternehmen auszuweiten ist daher das Gebot der Stunde und angesichts der dramatischen Situation für unsere Wirtschaft unumgänglich. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen bereits viele Entlastungsmaßnahmen für die österreichische Bevölkerung auf den Weg gebracht. Darauf können wir uns aber nicht ausruhen. Bei allem Einsatz den Unternehmerinnen und Unternehmer landesweit Tag für Tag für unser aller Wohlstand leisten, ist es unsere Aufgabe sie in Krisenzeiten zu unterstützen. Eine Erweiterung der Strom- und Gaspreiskompensation auf Unternehmen ist die notwendige Entlastung, die unsere Wirtschaft jetzt dringend braucht“ so Egger abschließend.

