Forum Landtag öffnet am 3. September erstmals seine Pforten

Präsident Wilfing, Moser und Renner gaben ersten Einblick

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen von „Ein Fest für Niederösterreich – das Landhausfest“, das am 3. September im St. Pöltner Landhausviertel stattfindet, öffnet das neue „Forum Landtag“ erstmals seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Im interaktiven Besucherzentrum des Landtages können sich künftig die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher darüber informieren, wie „ihr“ Landesparlament funktioniert. Einen ersten Blick darauf warfen nun Landtagspräsident Karl Wilfing, seine beiden Stellvertreter Präsident Karl Moser und Präsidentin Karin Renner sowie die beiden Präsidenten der Gemeindevertreterverbände Bgm. Johannes Pressl und Bgm. Rupert Dworak und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler als Vorsitzender des niederösterreichischen Städtebundes. Dass die obersten Gemeindevertreter diese Möglichkeit bekamen, ist kein Zufall: „Das Land ist die Summe seiner Gemeinden und das bilden wir durch eine Perceptual Art-Installation vor dem Eingang des ‚Forum Landtag‘ ab. In dieser Kunstinstallation sind alle 573 niederösterreichischen Gemeinden mit ihren Wappen, Siegeln oder Symbolen vertreten, die als blaue bzw. gelbe Bildpunkte in Summe den Schriftzug ‚Forum Landtag‘ und das Landeslogo ergeben“, stellte Landtagspräsident Wilfing die neue Kunstinstallation vor, die derzeit am Landhausplatz errichtet wird und er lädt alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein, sich ab 3. September selber ein Bild davon zu machen.

Weitere Informationen: NÖ Landtagsdirektion, Pressesprecher Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, https://noe-landtag.gv.at, www.instagram.com/landtag_noe

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse