Bundesheer: Lehrlingssporttage 2022 erstmals in Allentsteig

Lehrlinge aus mehr als 38 Lehrberufen nahmen an Event teil

Wien (OTS) - Am Donnerstag und Freitag, den 18. und 19. August 2022, fanden die Lehrlingssporttage 2022 des Österreichischen Bundesheeres statt. Das Event, das alle zwei Jahre veranstaltet wird, wurde dieses Jahr erstmalig in Allentsteig ausgetragen. Rund 120 Lehrlinge des Bundesheeres haben daran teilgenommen. Ziel der Veranstaltung war es, den Jugendlichen ein persönliches Kennenlernen zu ermöglichen und in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit zu bieten verschiedene Sportarten selbst auszuprobieren.

„Das Österreichische Bundesheer bietet interessierten Jugendlichen, in mehr als 38 Lehrberufen, die Chance für Bildung und gibt ihnen das Werkzeug in die Hand, sich für ihre persönliche Zukunft zu rüsten. Derzeit beschäftigt das Bundesheer 197 junge Frauen und Männer als Lehrlinge. Die Ausschreibungen für das Jahr 2023 folgen im Oktober dieses Jahres. Wir konkurrieren natürlich mit vielen zivilen Anbietern, daher freut es mich besonders, dass so viele junge Menschen an einer Lehrstelle beim Bundesheer interessiert sind“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Vielfältiges Angebot an Lehrberufen beim Bundesheer

Die Lehrberufe im Österreichischen Bundesheer sind umfangreich - von der Gastronomie, Sattlerei über Elektrotechnik bis zur Luftfahrzeugtechnik und Verwaltungsassistenz. Seit 2021 gibt es auch Lehrstellen als Berufsfotografin oder -fotograf. Das Bundesheer bietet auch die Möglichkeit außergewöhnliche Berufe zu erlernen, in Bereichen wie Werkstofftechnik, Forstfacharbeit sowie Berufsjägerin oder -jäger. Nachdem eine leistungsfähige Logistik im Bundesheer sehr wichtig ist, werden auch in den Bereichen Betriebslogistik, IT-Technik, Kraftfahrzeugtechnik und Land- und Baumaschinentechnik Lehrlinge ausgebildet.

Ablauf der Bewerbung

In zwei Prüfstellen des Heerespersonalamtes in Wien und Wels nehmen die Bewerberinnen und Bewerber an einer theoretischen Lehrlingstestung teil. Nach einer erfolgreichen Testung werden die Interessenten von der Ausbildungsstelle für den Lehrberuf zu einer praktischen Testung eingeladen. Nach einem positiven Bewerbungsprozess starten die Lehrlinge ihre Lehre beim Bundesheer.

Ab Mitte Oktober 2022 macht das Bundesheer wieder Lehrstellen bekannt, die ab September 2023 besetzt werden sollen.

Alle Infos zur Lehre beim Bundesheer finden Sie unter:

https://lehrling.bundesheer.at

