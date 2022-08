Veranlagung leicht gemacht: bank99 launcht vermögensanlage99

Wien (OTS) - „vermögensanlage99 by bank99 & BlackRock“ – das ist die neueste Produkterweiterung der Bank der Österreichischen Post in Kooperation mit einem der weltweit führenden Investment-Manager.

Gleich vorweg: Bei vermögensanlage99 handelt es sich um einfache Veranlagungsmöglichkeiten in vier ETF-Dachfonds zu günstigen Konditionen. Das Produkt wurde von BlackRock, einem der führenden Vermögensverwalter, exklusiv für die bank99 entwickelt. Die Prämisse war klar: einfache und preiswerte Anlagevarianten für Kund*innen zu schaffen, die ohne großen Aufwand sowie mit kleinen oder großen Beträgen einsteigen wollen. Entstanden sind so vier weltweit veranlagende ETF-Dachfonds mit unterschiedlichen Ertrags- und Risikoprofilen.

Auf den ETF-Zug aufgesprungen

Laut einer österreichweiten Online-Umfrage unter 1.000 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren von TQS Research & Consulting KG aus Mai 2022 möchten 84 Prozent der Österreicher*innen ihr Geld gegen Inflation absichern. Gleichzeitig finden aber noch immer nahezu 50 Prozent Produkte wie Wertpapiere zu kompliziert. Wohl ein Grund, der für einfache Veranlagung mit ETFs spricht. Denn von jenen Befragten, die ETFs, also börsengehandelte Fonds, kennen (30 Prozent), nutzen bereits 36 Prozent dieses Anlageprodukt.

„Mit vermögensanlage99 sind wir auf den ETF-Zug aufgesprungen und bieten damit potenziell besseren Inflationsschutz gegenüber dem Sparbuch. Noch dazu sind die Varianten einfach gestaltet, die Einstiegsschwelle ist niedrig, sodass wir nun wirklich vielen Kund*innen Wertpapierveranlagung anbieten können“, freut sich Florian Dangl, Vorstand Markt der bank99.

Für jede*n der passende Fonds

Der ETF-Boom ist ungebrochen. In der Eurozone hat sich das ETF-Volumen seit 2014 bis zum Herbst 2021 auf 1,4 Bio. Euro mehr als vervierfacht (1). Ein Ende des Wachstums ist derzeit nicht in Sicht und das Interesse steigt laufend – auch in Österreich. Es sind vor allem die Babyboomer und die Generation X, die in ETFs und Fonds anlegt, Jüngere ziehen bereits nach (2). „ETF-Dachfonds, wie wir sie nun anbieten, passen sehr gut in unser Portfolio bzw. zu unserer Kund*innenstruktur. Wir haben für praktisch jede*n den passenden Fonds“, erklärt Dangl.

vermögensanlage99: einfach das geeignete Profil wählen

Kund*innen der bank99 können aus vier Ertrags-/Risikoprofilen wählen:

Defensiv: 78% Anleihen, 16% Aktien, 6% andere Vermögenswerte

Konservativ: 55% Anleihen, 38% Aktien, 7% andere Vermögenswerte

Progressiv: 43% Anleihen, 48% Aktien, 9% andere Vermögenswerte

Dynamisch: 17% Anleihen, 74% Aktien, 9% andere Vermögenswerte (Gold, Immobilien, Liquidität)

Stand: 10.06.2022

Man kann die Fonds mit einem Einmalerlag ab 1.000 Euro erwerben oder einen Sparplan ab 30 Euro pro Monat eröffnen. Die Einstiegskosten sind mit null Prozent Ausgabeaufschlag bis 31. Dezember 2022 und danach mit 1,5 Prozent günstig, die laufenden Kosten liegen klar unten denen von klassischen Fonds. Selbstverständlich ist jedes Fondsprofil transparent und damit dessen Zusammensetzung klar nachvollziehbar. Vorrangig wird auf ETFs gesetzt, die die Nachhaltigkeit der Unternehmen miteinbeziehen.

BlackRock mit im Boot

„Mit BlackRock haben wir ein echtes Kaliber unter den Vermögensverwaltern als Partner ins Boot geholt und damit profitieren unsere Kund*innen von deren weltweiter, jahrelanger Expertise. Zudem starten wir – bedingt durch die Marktlage – zu einem potenziell sehr guten Einstiegszeitpunkt“, ist Dangl überzeugt.

(1) Studie der ING, Datenquelle: EZB, Feber 2022

(2) Umfrage Klarna, März 2022

