"Belaire": Mike Heiter veröffentlicht Song mit Freundin Laura Morante (FOTO)

Erste Single des Reality-Pärchens

Deutsch-spanischer Text mit sommerlichen Beats

"Belaire" von Mike Heiter und Laura Morante ab 19. August 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Beide kennt man aus diversen Reality-Shows wie "Kampf der Realitystars", seit zwei Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben: Mike Heiter und Laura Morante. "Belaire" heißt ihre erste gemeinsame Single, die sie diesen Freitag, am 19. August 2022, veröffentlichen.

Mike Heiters Karriere als TV-Sternchen begann bereits 2017 bei "Love Island". Durch zahlreiche weitere TV Auftritte in Reality-Formaten wurde er einem noch größeren Publikum bekannt. Dazu gehören "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (2019), "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (2021) und "Kampf der Reality Stars - Schiffbruch am Traumstrand" (2021).

Die bisherigen Single Releases des Künstlers, "Eine Insel" mit Manuellsen (2018) und "Anker" mit Elena Miras (2020), generierten insgesamt ca. 7 Millionen Klicks und Views auf YouTube.

Mikes Freundin Laura Morante war ebenfalls Teilnehmerin einiger TV-Shows, unter anderem bei "Deutschland sucht den Superstar" (2019), "Are You the One" (2019) und "Kampf der Realitystars" (2021). Seit 2020 sind sie und Mike ein Paar. Laura Morante hat italienisch-spanische Wurzeln und drückt diese in ihrem eigenen Song voller Lebensfreude aus.

"Belaire" ist nun die erste gemeinsame Single des jungen Pärchens. Mit dem Sommersong wollen die beiden musikalisch veranschaulichen, wie ihr erster richtiger Kontakt zustande kam. Denn in dem Song geht es um den Moment, in dem zwei Personen sich in feiernder Club-Atmosphäre offensichtlich anziehend finden. Wie verhalten sich die beiden Flirtenden in dieser Situation?

Die Lyrics von "Belaire" sind deutsch-spanisch, verbreiten gute Laune und bereiten allen Spaß, mitzusingen und mitzutanzen. Das Summer Feeling ist dabei garantiert!

"Belaire" von Mike Heiter und Laura Morante erscheint am 19. August 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal Music.

