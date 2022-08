Kurze Transportwege und stressfreie Schlachtung

Schlachtung und Aufbereitung von Puten erfolgen im derzeit einzigen AMA-zertifizierten Schlachthof in Österreich.

Wien (OTS) - Für die Anlieferung der Puten gibt es klare gesetzliche Vorgaben. Das österreichische Tiertransportgesetz regelt alle Begleitumstände beim Transport der Tiere, die maximale Transportzeit bei Puten liegt bei 4,5 Stunden.

Beim Tiertransport bis zum Entladen der Tiere am Schlachthof ist eine besonnene Vorgehensweise zur Vermeidung von Stress bei den Tieren oberstes Gebot. Am Schlachthof können die Tiere zuerst rasten, bis sie sich vom Transport beruhigt haben. Dann werden die Transportcontainer in einen Raum gebracht, wo die Tiere durch Sauerstoffentzug und CO2-Eintausch einfach einschlafen und dann stressfrei geschlachtet werden. Es ist die modernste und stressfreieste Schlachtmethode. Nach dem Ausnehmen beginnt schon die geschlossene Kühlkette, sie dauert durchgehend bis ins Kühlregal. Begleitet werden die Schritte durch strenge Hygieneanforderungen im Rahmen des AMA-Gütesiegel.

Woran erkennt man nun beim Einkauf die gute AMA Pute? Ganz einfach: Egal welche Handelsmarke auf dem Etikett steht – wenn das AMA-Gütesiegel drauf ist, dann ist die gute Pute drin.

Weitergehende Informationen und 100 feine Putenrezepte auf: www.diegutepute.at

Näheres zum AMA-Gütesiegel: www.amainfo.at

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.

