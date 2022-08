AVISO: Abgesagt: "Dominik Wlazny besucht Salzburg am 19.08."

Neuer Termin wird bekanntgegeben.

Korrektur zu OTS_20220816_OTS0016

Wien (OTS) - Der angekündigte Termin In Salzburg am Freitag, 19.08. von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Rainerstraße 28 findet leider nicht statt. Ein Ersatztermin für den Besuch von Dominik Wlazny in Salzburg wird demnächst bekanntgegeben.

