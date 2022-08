SwatchOn startet eine Digital Twin 3D Fabric Library, um die Zukunft der Mode zu gestalten

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Textilgroßhandelskonzern SwatchOn hat seinen Partnerdienst VMOD 3D Library gestartet, um die 200.000 Stoffe auf der innovativen Einkaufsplattform von SwatchOn vollständig zu digitalisieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 stellt das Unternehmen ein einzigartiges und zuverlässiges Glied in der Modelieferkette dar: Die exklusive B2B-Plattform von SwatchOn verbindet die gesamte südkoreanische Textilindustrie mit Modemarken auf der ganzen Welt. Als Mitglied des CFDA Materials Hub hat SwatchOn mit seinem 200.000 Artikel umfassenden Stoffgroßhandelsangebot die Plattform zu einer zuverlässigen globalen Ressource für unabhängige Labels, mittelständische Marken und die größten Bekleidungshersteller der Welt gemacht.

Gegründet von Woosuk (Will) Lee und Yonmi (Michelle) Jung, hat SwatchOn die Stoffbeschaffungsbranche revolutioniert und treibt die Veränderungen in der Branche fort. Die Straffung der Stoffbeschaffung in der Modelieferkette war der Startschuss für die folgenden digitalen Schritte von SwachhOn. 2019, weit vor der Pandemie, digitalisierte SwatchOn sein erstes Gewebe in 3D.

Heute ist die VMOD 3D Library die weltweit größte digitale Stoffbibliothek mit Tausenden von hyperrealistischen, anpassbaren 3D-Modematerialien, die als Zwillinge realer Stoffe erstellt wurden. VMOD nutzt die neueste Technologie von Vizoo, um hochauflösendes Oberflächenscanning zu erreichen und nahtlose PBR-Texturkarten zu erfassen. Die Bibliothek bietet derzeit 3D-Materialien in Übereinstimmung mit Adobe Substance 3D sowie CLO3D und Marvelous Designer. CLO ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3D Design Software - und SwatchOns Partner und Investor.

„In dem Maße, wie sich die Mode weiterentwickelt und die Grenzen zwischen IRL und URL verschwimmen, werden digitale Materialien zunehmend als wesentlicher Bestandteil sowohl der physischen als auch der digitalen Mode anerkannt. Der Zugang zu hochwertigen digitalen Stoffen ist jedoch weiterhin sehr mangelhaft. Wir hoffen, dieses Material- und damit das Kreativitäts-Defizit mit unserer VMOD 3D Fabric Library ändern zu können", erklärt Woosuk Lee, Mitgründer und CEO von SwatchOn. „Die Mission von VMOD ist es, Modemarken und 3D-Modeschöpfer auf der ganzen Welt zu unterstützen und dabei zu unterstützen, endlose Möglichkeiten zu eröffnen."

Die VMOD 3D Library-Materialien werden mit einer Vielzahl von Anpassungsfunktionen erstellt und bieten ein einzigartiges Spektrum neuer Kreativität. Mit VMOD können 3D-Modeschöpfer effizient Stoffe höchster Qualität verwenden, die mit der neuesten 3D-Technologie erstellt wurden und die genauen physikalische Parameter ihrer realen Zwillinge verkörpern.

Informationen zu SwatchOn

SwatchOn ist eine globale Fashion-Sourcing-Lösung, die die gesamte südkoreanische Textilindustrie mit Modemarken auf der ganzen Welt verbindet. SwatchOn hat die Stofflieferkette vollständig rationalisiert, sodass Designer schnell über 200.000 Textilien von 750 verschiedenen Lieferanten suchen und darauf zugreifen können – auf der kostenlosen, nur für Mitglieder zugänglichen Website SwatchOn.com.

SwatchOn verfügt über einen unvergleichlichen Musterservice. Zusätzlich zu seiner Abteilung für nachhaltige Stoffe versendet SwatchOn umweltfreundliche Verpackungen in über 52 Länder weltweit.

Mehr sehen bei https://swatchon.com/

Informationen zu VMOD 3D Library

VMOD 3D Library ist die weltweit größte digitale Stoffbibliothek mit Tausenden von hyperrealistischen, anpassbaren 3D-Materialien, die als Zwillinge realer Stoffe erstellt wurden.

Die VMOD 3D Library-Fabric-Assets werden mit einer Vielzahl von anpassbaren Funktionen erstellt, die den Benutzern ein einzigartiges Spektrum an Kreativität und Effizienz ermöglichen. Alle digitalen Fabric-Assets der VMOD 3D Library enthalten genaue physikalische Parameter ihrer realen Zwillinge und sind mit Adobe Substance 3D sowie CLO3D und Marvelous Designer kompatibel.

Mehr sehen bei https://vmod.xyz/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1879915/220817_VMOD_3D_Library_press_release_2.jpg

Rückfragen & Kontakt:

SwatchOn-PR-Team,

press @ swatchon.com,

+82-10-8362-0081