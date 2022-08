Sachslehner: "Wiener SPÖ setzt Belastungskurs konsequent fort"

Die Gebührenerhöhungen im rot-pinken Wien wurden fixiert

Wien (OTS) - „Die Wiener SPÖ setzt ihren Belastungskurs konsequent fort. Die Drangsalierung der Wienerinnen und Wiener findet konträr zu den populistischen Vorschlägen der SPÖ auf Bundesebene statt. Parteichefin Rendi-Wagner soll Rückgrat beweisen und die Scheinheiligkeit in ihrer Partei beenden - am besten, indem sie mit ihrem Parteifreund, Bürgermeister Michael Ludwig, Klartext redet. Die neuerlichen rot-pinken Gebührenerhöhungen sind ein Armutszeugnis für die Arbeit der Wiener Stadtregierung. Einmal mehr haben auch die NEOS das leere Versprechen gemacht, Druck auf Bürgermeister Ludwig auszuüben, dienen schlussendlich aber doch wieder als billiger Steigbügelhalter der SPÖ“, betont die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, bezugnehmend auf die saftigen Gebührenerhöhungen in Wien.

