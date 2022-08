Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.8.: „Quereinstieg in die Landwirtschaft“

Wien (OTS) - Im Rahmen der „Saldo“-Sommerreprisen ist am Freitag, den 19. August um 9.42 Uhr in Ö1 die von Max Nicholls gestaltete Sendung „Quereinstieg in die Landwirtschaft“ zu hören.

Derzeit gib es in Österreich rund 155.000 landwirtschaftlich geführte Betriebe. Zum Vergleich: vor zehn Jahren waren es noch um 18.000 mehr. Höfesterben - oder zynischer formuliert „Bauernsterben“ - wird diese Entwicklung immer wieder genannt. Die Gründe sind vielfältig und reichen von viel Arbeit und wenig Freizeit bis zum hohen Preisdruck in der Branche. Trotz dieser eher trüben Aussichten zeigt sich in den vergangenen Jahren ein interessantes Phänomen. Bei jungen Menschen scheint der Berufswunsch Bäuerin oder Bauer wieder attraktiver zu werden. Auch bei jenen, die nicht aus bäuerlichen Familien stammen und oft eine völlig andere Ausbildung gemacht haben. Die Landwirtschaft - so ihre Hoffnung - soll ihnen ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten ermöglichen, nah am Zuhause und nah an der Familie. Dabei zieht es die meisten Neo-Bäuerinnen und -Bauern nicht in die klassische Landwirtschaft, sondern sie suchen neue Wege und Vertriebsformen. Gerade im Gemüseanbau setzen viele auf das Konzept der Marktgärtnerei: keine großen Flächen, keine großen Maschinen, dafür viel harte Arbeit.

