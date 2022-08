AVISO: Pressekonferenz – Präsentation der Studienergebnisse zu AMS-Programm „Frauen in Technik und Handwerk“

Wien (OTS) - Am Montag, 22. August 2022 findet im Burgenländischen Schulungszentrum BUZ in Neutal eine Pressekonferenz mit Dr. Johannes Kopf, DI (FH) Karin Steiner und Mag. (FH) Christian Vlasich statt, bei der die erfreulichen Ergebnisse einer Evaluation des AMS-Programms „Frauen in Technik und Handwerk“ (FiT) präsentiert werden.

Zeit: 22. August 2022, 11:30

Ort:

Burgenländisches Schulungszentrum BUZ

Hans Nießl-Platz 1

A-7343 Neutal

