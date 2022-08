Umfrage bescheinigt Niederösterreich-Card hohe Beliebtheit

LR Danninger: „93 Prozent mit der Card zufrieden bzw. sehr zufrieden“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Jubiläumsjahr 100 Jahre Niederösterreich wurde von der Niederösterreich-Card zum Anlass genommen, um eine Umfrage betreffend Zufriedenheit, Wünsche und Erwartungen von Kunden und Nutzern der Ausflugskarte zu machen. Bei einer Pressekonferenz im Landhaus präsentierten Landesrat Jochen Danninger, Niederösterreich-Werbung Geschäftsführer Michael Duscher und NÖ-Card-Geschäftsführer Klemens Wögerer die Ergebnisse.

„Vor 100 Jahren wurde Niederösterreich ein eigenständiges Bundesland und seitdem hat sich sehr viel getan in unserem Land, vor allem auch im Tourismus. Niederösterreich hat sich in den vergangenen 100 Jahren eine eigene touristische Identität geschaffen“, sagte Tourismuslandesrat Jochen Danninger und ergänzte: „Wie wir alle wissen, waren die vergangenen beiden Jahre für den Tourismus in Niederösterreich und überall auf der Welt sehr herausfordernd. Nichtsdestotrotz wurden in der Saison 2020/2021 120.000 Karten und in der Saison 2021/2022 110.000 Karten verkauft beziehungsweise verlängert. 2022 haben sich bis jetzt 142.000 Ausflugsbegeisterte die Niederösterreich-Card gekauft. Das zeigt sehr eindrucksvoll, dass wir uns langsam aber sicher dem Vorkrisenniveau nähern.“ In der aktuellen Saison können mit der Card 338 Ausflugsziele besucht werden.

Im Zuge des Jubiläumsjahres wurden die Card-Besitzer zur NÖ-Card befragt. „10.500 Rückmeldungen und über 70.000 Antworten sind ein sehr erfolgreicher Rücklauf“, so Danninger. Der Landesrat ergänzt:

„Laut der Studie sind 93 Prozent mit der Card zufrieden bzw. sehr zufrieden, 96 Prozent empfehlen sie gerne weiter und 74 Prozent geben an, dass ihnen die Card sehr fehlen würde, wäre sie plötzlich nicht mehr erhältlich.“ Die Befragten verbinden die NÖ-Card mit den Schlagworten Ausflüge, Kultur, Museen, Ausstellungen und Freizeit. Inspiration, Vielfalt und Kennenlernen der Region sind für die meisten User wichtige Motivatoren für Kauf und Nutzung der Karte.

Für Michael Duscher, den Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung sei die NÖ-Card ein „effektiver Motor für den heimischen Ausflugstourismus.“ Vor allem die Preisersparnis sie laut der Studie einer der häufigsten Kaufgründe für die Karte. „Für unsere Arbeit liefert die aktuelle Studie aber noch weitere wertvolle Inputs. 44 Prozent gaben an, den Ausflug bereits mit einer Nächtigung verbunden zu haben. Die weiteren 56 Prozent wollen wir künftig noch besser erreichen und ihnen Lust machen, den Ausflug zu einem Kurzurlaub in Niederösterreich zu verlängern“, so Duscher. Das entspreche auch dem Ziel der Tourismusstrategie des Landes, nämlich aus Ausflugsgästen Urlaubs- und Nächtigungsgäste zu machen.

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der NÖ-Card ging auf das Verbesserungspotenzial der Ausflugskarte ein: „Wir überlegen uns ständig, wie wir unser Angebot und uns als Card verbessern können.“ Ein Fokus liege demnach auf der Weiterentwicklung der Online-Services. „900 Kundinnen und Kunden sagten von sich aus, dass die App verbessert werden sollte. Tatsache ist auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Card jünger werden, und dass diese die Karte einerseits häufiger nützen, andererseits aber andere Ansprüche an Angebot und Servicierung haben“, unterstrich Wögerer.

Unter allen Teilnehmern der Umfrage wurden fünf Übernachtungsgutscheine zu je 500 Euro und als Hauptpreis eine Niederösterreich-Card auf Lebenszeit verlost. Bei der Pressekonferenz wurde der Hauptpreis an Heidemarie Ehn aus St. Margarethen an der Sierning übergeben.

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Silvia Hraby, +43 (0) 2742 - 9000 – 19844, silvia.hraby @ noe.ac.at; Büro LR Jochen Danninger, Andreas Csar, +43 (0) 2742 - 9005 – 12253, andreas.csar @ noel.gv.at

