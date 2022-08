Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag geht es um 2,8 Millionen Euro

Joker Jackpot zweimal geknackt – je 168.500 Euro nach Wien und OÖ

Wien (OTS) - Die Dreißiger-Zahlen stehen heuer ganz hoch im Kurs bei Fortuna und sind bisher die am häufigsten gezogenen. Ganz im Gegensatz zu jenen aus dem Einer-Bereich, die am seltensten kamen. Interessant daher die Mischung der „sechs Richtigen“ vom Mittwoch, die aus jeweils drei Zahlen dieser beiden Bereiche bestanden. Auf diese Kombination hatte niemand gesetzt, auch nicht der Quicktipp-Computer, und so blieb zum dritten Mal in Folge ein Sechser aus. Am Sonntag wird daher ein Dreifachjackpot mir rund 2,8 Millionen Euro ausgespielt.

Zwei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 48.600 Euro. Einer wurde in Wien mit einem einzigen Tipp auf einem Normalschein erzielt, der andere in Niederösterreich mit dem neunten von zwölf Tipps.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme kam wiederum den 54 Gewinnern eines Fünfers zugute, sie erhalten jeweils rund 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und der wurde zweimal geknackt. Über jeweils rund 168.500 Euro dürfen sich Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen aus Wien und Oberösterreich freuen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. August 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.856.088,24 – 2,8 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 48.636,10 65 Fünfer zu je EUR 1.632,50 176 Vierer+ZZ zu je EUR 180,80 3.545 Vierer zu je EUR 49,80 4.928 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 62.158 Dreier zu je EUR 5,10 175.877 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 7 30 34 36 Zusatzzahl 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. August 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 5.194,80 2.476 Vierer zu je EUR 19,20 39.127 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 17 23 24 27 31

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. August 2022

2 Joker EUR 168.499,90 8 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 816 mal EUR 88,00 8.660 mal EUR 8,00 85.437 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 2 1 9 1 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at