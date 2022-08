Zweiter Teil von „Narrisch guater Sommer“ am 20. August in ORF 2

Sommerliches Pointenfeuerwerk der heimischen Faschingsgilden

Wien (OTS) - Pointen, Gags und Schmähs der Sonderklasse: Österreichs Faschingsgilden trainieren am Samstag, dem 20. August 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 im zweiten Teil von „Narrisch guater Sommer“ wieder die Lachmuskeln des Publikums, wenn sie im Rahmen des sommerlichen Faschingsklassikers auf der Bühne stehen. Den ersten Teil am Samstag, dem 30. Juli 2022, wollten sich bis zu 548.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 23 Prozent) nicht entgehen lassen.

Mit dabei sind diesmal: Der Feldkirchner Faschingsklub mit „Fockenbauer – Direktvermarkter Hütte“, der Kulturkreis Bad Gleichenberg mit „Schleimi und Kacki“, Heckmeck mit „Huber und Edinger“ sowie Willie Wurzer und Andi Fischer mit „Der Tschentsche und seine Henriette“. Beim Feldkirchner Faschingsklub heißt es „Scherzinger Sige – immer nur jammern“, aus der Faschingsrunde Ligist kommt der „EU-Peulizist“ und die Vierkanter sind beim „Klassentreffen“. Das Thema Beziehung steht bei den Faschingsgilden aus Völkermarkt und Steuerberg mit „Bestatterin sucht ihr Glück auf Tinder“ oder aber „Hölga – Der Ehestreit“ auf dem Programm.

