Wenn Luxus auf Almen Urlaub macht

In den 37 Premiumhütten von Urlaub am Bauernhof in Österreich lässt sich exklusives Ambiente mit einzigartigen Naturerlebnissen verbinden.

Kärnten (OTS) - Die Morgensonne kriecht gemächlich über die Berggipfel und flutet mit gleißendem Licht in das nach Zirbenholz duftende Schlafzimmer. Fast würde man sich wieder unter die weiche Daunendecke kuscheln wollen, wenn nicht auf der Alm rundum das Abenteuer warten würde.

Als größte Plattform für bäuerliche Vermieter in Österreich bietet „Urlaub auf der Alm“ über 450 Almhütten an. Sie befinden sich vorwiegend im alpinen Herzen Österreichs – in den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Salzburg und Tirol. Die Auswahl reicht von der klassischen Almhütte für Selbstversorger über renovierte Bauernhöfe, idyllische Ferienhäuser bis hin zu Almgasthäuser.

Neuerdings gesellen sich immer mehr Premiumhütten dazu, wobei die Bezeichnung „Hütte“ stark untertrieben ist. Es sind eigentlich Luxus-Chalets für all jene, die inmitten lieblicher Almen nicht auf Komfort, Wohlbefinden, Individualität, Gemütlichkeit und gewohnte Technik verzichten wollen. Es gibt Hütten für Pärchen, aber auch für Großfamilien mit Großeltern, Babies und den Haushund, Boys- oder Girlsgruppen. Für die 37 Komfort-Hütten gelten strenge Kriterien, die laufend auf ihre Standards überprüft werden.

Altes Holz und modernes Design

Wie schon der Name „Premiumhütten“ verrät, sind sie etwas ganz Besonderes und jede für sich auch ein einmaliges architektonisches Schmuckstück. Sie bilden meist eine perfekte Symbiose aus Alt und Neu und fügen sich dennoch in die imposante Naturkulisse. Wohl auch deshalb, weil die Baumaterialien mit Bedacht ausgewählt werden und meist aus der Region stammen. Es sind die oft Jahrzehnte alten Bäume in den Wäldern der bäuerlichen Betriebe, die zum richtigen Mond geschlägert und achtsam verarbeitet worden sind. Es ist aber auch das Gestein der Alpen, das zu Böden, Sanitäreinrichtungen und Terrassen verarbeitet wird.

Großartige Ausblicke und innere Werte

Wer sich für eine Premiumhütte entscheidet, kann sich auf eine besondere Lage freuen: ein atemberaubender Blick auf die umliegenden Berggipfel, ein Skilift in greifbarer Nähe, ein kuscheliger Standort am Rand eines Waldes, eines glucksenden Baches oder Teiches.

Was die inneren Werte angeht, sind Luxus-Hütten unschlagbar. Die Möbel aus massivem, oft duftendem Zirbenholz, edle, regionale Tischlerarbeit oder zeitgemäßes, helles Interieur in lichtdurchfluteten Räumen. Kuschelige Zimmer strahlen durch feine Natur-Materialien wie Wolle, Leinen, Filz oder Loden urige Gemütlichkeit aus. Man spürt den erlesenen Geschmack der Vermieter und die Liebe zum Detail.

Heubaden oder Wassertreten

Was das Wellnessangebot angeht, das jede Premiumhütte standardmäßig anbietet, sind der Fantasie der Vermieter keine Grenzen gesetzt. Einige bieten Sauna mit Quellwasser-Tauchbecken, Infrarotkabinen oder urige Hot-Pots auf der Terrasse, die mit Holz befeuert werden. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, bis zum Hals im dampfenden Wasser zu baden und zu zweit die Sternschnuppen zu zählen, die vom klaren Sternenhimmel herabregnen.

Frühstückskorb oder Grillabend

Hautnah und wohltuend spürbar ist auch die Servicequalität. Ein gutes Gefühl, wenn man abgeholt und auch auf die entlegenste Alm gebracht wird, sollte man umweltbewusst mit der Bahn oder dem Flugzeug anreisen. Es werden auch Zubringerdienste oder Leihautos organisiert, damit man auch die Umgebung in das Urlaubsvergnügen einbeziehen kann. Einige Vermieter stellen Frühstückskörbe gefüllt mit allen Köstlichkeiten das Haus und Hof bieten, zur Verfügung, andere laden zu Wein-, Schnaps- oder Mostverkostungen ein oder liefern frisches Fleisch oder Fische aus dem eigenen Fischteich für den Grillabend auf der Terrasse.

Die Vielfalt ist groß und das Angebot sehr individuell:

Ein paar konkrete Beispiele

