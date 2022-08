SPÖ-Herr: Freier Seezugang für alle, statt Privat-Miete von Seegrundstücken

Buchungs-App für privaten Seezugang zeigt: Recht auf freien Zugang zur Natur gehört in die Verfassung!

Wien (OTS/SK) - „Gerade an heißen Tagen im Sommer, wollen sich viele Menschen in Österreichs schönen Seen abkühlen, doch die Abkühlung ist oft nicht so einfach möglich“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr und weist darauf hin, dass viele Seegrundstücke in privater Hand sind. Sie fordert deswegen einen freien Seezugang, der verfassungsrechtlich verankert werden soll. Beispielsweise sind nur neun Prozent des Ufers des Wörthersees öffentlich zugänglich – beim Attersee sind es 13 Prozent. Genau daraus will jetzt eine neue App Kapital schlagen und möchte nun online private Seegrundstücke vermieten. Die Abgeordnete sieht sich damit in ihrer Forderung nach einem freien Seezugang einmal mehr bestätigt: „Österreichs schöne Natur sollte nicht für den Gewinn von einigen Wenigen da sein, sondern allen Menschen zu Verfügung stehen!“ Für Herr ist das auch eine soziale Frage: Denn Abkühlung sollten sich nicht nur jene holen können, die auch das Geld dafür haben! ****

Bereits Mitte Juli forderte Herr im Rahmen einer Pressekonferenz das Recht auf freien Zugang zur Natur in die Verfassung zu schreiben. Konkret fordert sie die Sicherstellung öffentlicher Seezugänge, etwa durch ein Vorkaufsrecht sowie ein Verkaufsverbot von Seegrundstücken für Länder und Gemeinden und die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, um diese zu erwerben. Darüber hinaus soll im Bereich von zehn Metern zum Seeufer – mit Ausnahme von Gebäuden – eine uneingeschränkte Wegefreiheit gelten, die weder durch Zäune noch sonstige Maßnahmen versperrt oder behindert werden darf. „So können wir nicht nur die bestehenden öffentlichen Seezugänge schützen, sondern öffentliche Uferflächen weiter ausbauen“, betont Herr abschließend und unterstreicht: „Unsere schönen Seen und unsere schöne Natur sollen nicht für den Gewinn und das Privatvergnügen einiger weniger Wohlhabenden dienen, sondern allen Menschen in Österreich zur Verfügung stehen!“ (Schluss) up

