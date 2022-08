Inflation - SPÖ-Leichtfried: Kostenexplosion bei Miniwarenkorb macht Pensionserhöhung in Höhe der Teuerung unausweichlich

„Diese Regierung ist dieser Rekordteuerung nicht gewachsen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubvizechef Jörg Leichtfried sieht angesichts der aktuellen Rekordinflation akuten Handlungsbedarf der Bundesregierung, die SPÖ-Konzepte schleunigst aufzugreifen - "und nicht wie üblich erst Monate später". Leichtfried: „Diese Regierung ist dieser Rekordteuerung nicht gewachsen." Notwendig sei es, rasch und effektiv die Menschen zu entlasten und die Inflation zu dämpfen. Besonders dringend sei dies für Pensionist*innen, beträgt die Inflation beim Miniwarenkorb doch fast 20 Prozent. Hier brauche es eine ordentliche vorgezogene Pensionserhöhung, zeigt sich Leichtfried solidarisch mit der Forderung des Pensionistenverbandes. ****

Die Inflation kletterte im Juli auf 9,3 Prozent, was den höchsten Wert seit den 70er Jahren darstellt. Im Unterschied zu damals, argumentiert Leichtfried, handle es sich derzeit um eine insbesondere von Preisen und von Gewinnen der Konzerne getriebene Inflation. „Es liegt also auf der Hand, dass es dringend sowohl preissenkende und damit inflationsdämpfende Maßnahmen braucht als auch eine Abschöpfung der Übergewinne der Konzerne“, so Leichtfried. Die SPÖ will daher die Kosten für Güter des täglichen Bedarfs senken und durch eine Abschöpfung der sogenannten „Windfall-Profits“ von Konzernen einen Beitrag zur Gegenfinanzierung erzielen.

Besonders dramatisch stellt sich die Rekordteuerung im Bereich des Miniwarenkorbs dar. Hier explodierten die Preise um 19,1 Prozent, was insbesondere für Pensionist*innen eine besondere Herausforderung darstellt. „Wenn es um den täglichen Einkauf geht, ist die Teuerung besonders dramatisch. Darunter leidet insbesondere die Gruppe der Pensionist*innen. Eine sofortige vorgezogene Pensionserhöhung, die die gesamte Teuerung abgilt, ist also das Gebot der Stunde“, erneuert der stellvertretende Klubvorsitzende die Forderung der SPÖ und zeigt sich damit solidarisch mit dem Pensionistenverband. (Schluss) lk/bj

